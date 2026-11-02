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Ve Vietnamu bych vyhrál za týden, tvrdí Trump. Bombardoval by spojenecký Saigon

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  15:01
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by válku ve Vietnamu vyhrál za týden. Na nedělním předvolebním mítinku v Iowě, kde před obecenstvem obhajoval své vojenské operace v Íránu a Venezuele, ale popletl města, která sehrála v konfliktu klíčovou roli.

„Vietnam, 21 let, tisíce a tisíce mrtvých, stovky tisíc mrtvých,“ prohlásil Trump. „Afghánistán, roky a roky… Nikdy jsme nebojovali s cílem vyhrát. Nevím, co vlastně děláme. Ti prezidenti jsou hloupí,“ hřímal Trump.

„Vietnamskou válku jsem mohl vyhrát za týden, víte? Shazovali tam tu… jak se tomu sakra říká, tu červenou sračku, kterou pořád sypali do lesů,“ dodal prezident. Narážel tak na chemickou směs známou jako „Agent Orange“, kterou americká armáda během konfliktu používala k ničení husté vegetace, ve které se ukrývali vietnamští vojáci.

Americký prezident Donald Trump vystupuje na předvolebním mítinku na letišti v Salině v Kansasu. (1. listopadu 2026)
Zásobovací helikoptéra přistává na vrcholku hory nedaleko Dak To v jihovietnamských horách. (3. června 1968)
Hamburger Hill. V desetidenní bitvě na pomezí Vietnamu a Laosu padlo 46 Američanů a asi 517 Severovietnamců. (květen 1969)
Indický premiér Džaváharlál Néhrú a vietnamský prezident Ho Či Min v roce 1954
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Název látky muselo Trumpovi připomenout publikum. „Ano, Agent Orange. Shazovali ji v lesích celé roky, místo aby zaútočili na Ho Či Minovo Město a další místa,“ pokračoval. „Tu válku bych vyhrál za týden,“ zopakoval.

Trump se přitom spletl v názvu města. Když mluvil o Ho Či Minově Městě, měl zřejmě na mysli Hanoj, hlavní město komunistického Severního Vietnamu. Ho Či Minovo Město se totiž do roku 1976 jmenovalo Saigon a za války bylo hlavním městem Jižního Vietnamu, amerického spojence.

Americká armáda na Hanoj skutečně útočila. V prosinci 1972 ji bombardovala během operace Linebacker II.

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Vietnamská válka trvala téměř dvě desetiletí, od listopadu 1955 do 30. dubna 1975. Během konfliktu se v Bílém domě vystřídalo pět prezidentů: Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon a Gerald Ford.

Spojené státy se do konfliktu nejprve zapojily vysláním menšího počtu vojenských poradců. V roce 1965 však jejich angažmá výrazně zesílilo a do Vietnamu začaly přijíždět bojové jednotky.

Vietnam odhaduje, že si válka vyžádala tři miliony mrtvých, z toho dva miliony civilistů. Během konfliktu přišlo o život 58 tisíc amerických vojáků. Trump se odvodu do války vyhnul.

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