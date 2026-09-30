Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

AI... tedy superinteligence. Kvůli Trumpovu přikázání se opravoval i Musk

Autor: ,
  16:44
Americký prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby pro označování umělé inteligence (AI) používaly výraz super inteligence (SI). Prezidentský příkaz v úterý zveřejnil Bílý dům. Výraz, který si oblíbil samotný Trump, podle textu lépe vyjadřuje schopnosti nové technologie. Nejbohatší člověk světa se už v souladu s Trumpovým viděním světa omluvil, že místo SI mluvil o AI.

„Myslím si, že stojí za to zdůraznit pozitivní přínosy AI,“ řekl Musk po boku Trumpa před novináři na prezidentově setkání s nejvýznamnějšími představiteli největších firem v oboru umělé inteligence. Náhle si uvědomil svou chybu.

Americký miliardář Elon Musk a americký prezident Donald Trump (29. září 2026)
Americký miliardář Elon Musk (29. září 2026)
Americký prezident Donald Trump v úterý při setkání s nejvýznamnějšími představiteli největších firem v oboru umělé inteligence (AI) v Bílém domě. (29. září 2026)
Americký prezident Donald Trump při setkání s nejvýznamnějšími představiteli největších firem v oboru umělé inteligence (AI) v Bílém domě (29. září 2026)
9 fotografií

„SI, omluvte mě,“ rychle se opravil. Trump jej laškovně poplácal po rameni a řekl mu: „Děkuji.“ U Muska to vyvolalo smích. Majitel firem Tesla, SpaceX či X, který vyvíjí vlastní umělou inteligenci, pokračoval v popisování nové technologie jako cesty k věku nadbytku.

Trump, který již nařídil přejmenování například Mexického zálivu či Ontarijského jezera, mluví v poslední době o super inteligenci a používá zkratku SI místo zavedené AI. Příkaz zmiňuje, že schopnosti umělé inteligence výrazně předčily očekávání, která byla v době, kdy se tento název začal používat.

„Odbojný“ chatbot vlády USA. Vyvrací Trumpova tvrzení od voleb po migraci

„A vzhledem k tomu, že tyto schopnosti se i nadále zlepšují, tak tím více představují nejen umělou inteligenci, ale novou éru super inteligence,“ tvrdí prezidentský příkaz.

Exekutivní příkaz stanovuje, že federální úřady by měly výraz super inteligence používat místo umělé inteligence ve svých veřejných výstupech a interních dokumentech, pokud to umožňuje zákon. Nemusí ale upravovat již vydané dokumenty.

Trump podepsal s lídry AI dohodu o regulaci. Je morálně závazná, tvrdí

Podobně jako předchozí Trumpovy toponymické příkazy ani tento není nikterak závazný pro obyvatele či média.

Trump také nesdílí obavy odborníků v oboru, že by se umělá inteligence mohla vymknout kontrole, a tak vést v konečném důsledku k ohrožení lidské rasy. Ohledně výzev předních amerických firem, aby se vývoj AI zmírnil tak, aby bylo možné lépe vyhodnotit rizika, Trump uvedl, že on rozvoj brzdit nechce.

Trump: Jsem dostatečná pojistka proti nevyzpytatelné umělé inteligenci
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Pohřešovaná matka měla psychické potíže, z domácnosti zmizely nože a světlo na kolo

Kamerový záznam Jany Šerjeníkové ještě před jejím zmizením. (29. září 2026)

Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou osmatřicetiletou Janu Šerjeníkovou z Frýdku-Místku stále nenašla. Podle vedení krajské kriminálky na tom byla v poslední době psychicky špatně a snažila se...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

My ten podělaný Green Deal nemůžeme zrušit, stěžuje si šéf poslanců SPD Fiala

Přímý přenos
Naše vláda je úspěšná, řekl Radim Fiala (SPD) na schůzi Poslanecké sněmovny....

Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Místo účtování s vládou, jak si to naplánovala opozice, ale už druhý den zaznívá hlavně sebechvála....

30. září 2026  5:45,  aktualizováno  17:34

Běžkařská aréna v Jeseníkách vzbudila odpor. Místní odmítají umělé zasněžování

Ilustrační snímek

Záměr vybudovat u horské osady Rejvíz na Jesenicku arénu s tratěmi pro běžecké lyžování vyvolal mezi lidmi nesouhlas. Nezisková organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu chce zvýšit atraktivitu...

30. září 2026  14:29,  aktualizováno  17:34

Červený podal trestní oznámení kvůli kontaminaci Šumavy

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k...

Ministr Igor Červený (Motoristé sobě) podal trestní oznámení kvůli kontaminovanému území v bývalém vojenském prostoru Zhůří na Klatovsku. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí. Policie...

30. září 2026  17:21

Pokus o terorismus, hodnotí čin v letadle Izrael. Útočícího pilota Saúdové zadrželi

Letoun Boeing 737-800 společnosti flydubai

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac řekl, že incident na palubě letounu Flydubai byl podle prvních informací pokusem o džihádistický teroristický čin. Cílem podle něj bylo zřítit se s letounem a...

30. září 2026  16:05,  aktualizováno  17:18

Umučila spolužačku, odnesla si kus lebky. Popravu ženy na poslední chvíli zarazili

Christa Pike (27. září 2026)

Soud v americkém Tennessee na poslední chvíli zablokoval první popravu ženy od roku 1820. Smrtící injekci měla dostat Christy Pikeová, která v roce 1995 ve svých 18 letech zavraždila svoji...

30. září 2026  9:54,  aktualizováno  17:01

Před volbami nehlasujeme. Radnice se opatrností může připravit o stovky milionů

Budova Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové je k mání, Hradec...

Hradec Králové zatím nezíská budovu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Koalice se neshodne na jejím využití a opozici údajně chybí ekonomické ukazatele transakce. Problematický je i termín...

30. září 2026  16:56

Volby do Senátu 2026: kdy jsou, kde se volí a kdo jsou kandidáti

Volby do třetiny Senátu proběhnou ve dvou kolech 9. a 10. října 2026 a následně 16. a 17. října 2026.

V senátních volbách se letos vymění třetina z 81 senátorů. Termín je dán zákonem, první kolo proběhne 9. a 10. října 2026. Své nové zástupce Češi zvolí ve 27 volebních obvodech. Kdo kandiduje a jak...

30. září 2026  16:52

AI... tedy superinteligence. Kvůli Trumpovu přikázání se opravoval i Musk

Americký miliardář Elon Musk a americký prezident Donald Trump (29. září 2026)

Americký prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby pro označování umělé inteligence (AI) používaly výraz super inteligence (SI). Prezidentský příkaz v úterý zveřejnil Bílý dům. Výraz,...

30. září 2026  16:44

Babiš je dotační feťák, řekl Hřib. Rakušan označil premiéra za zbabělce

Přímý přenos
Zdeněk Hřib (Piráti) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)

Premiér Andrej Babiš je podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba „dotační feťák“ a jeho Agrofert stále sosá dotace. Tak ostře se Hřib do předsedy vlády pustil na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o...

30. září 2026  12:52,  aktualizováno  16:42

Advokát si odpyká 3,5 roku za navedení k únosu. Tělo přepadeného zatím nenašli

Odsouzený advokát Pavel Jelínek

Pardubický advokát Pavel Jelínek si odpyká 3,5 roku vězení za to, že navedl svého známého k únosu expartnera své dcery. Trest mu ve středu pravomocně potvrdil odvolací soud. Jelínek, který se domáhal...

30. září 2026  16:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vodárny znovu našly ve vodě olovo. V Postřižíně překročilo limit trojnásobně

V obci Řež stojí dvě cisterny s pitnou vodou kvůli nálezu olova ve vodovodu v...

Voda v oblasti Odolena Voda nadále není pitná, nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila 28,9...

30. září 2026  16:13,  aktualizováno  16:37

Co vlastně znamená být mužem? Podívejte se, jak umělci vidí nejistotu maskulinity

Výstava ANDROS: Spyros Rennt - Další výstřednost

Centru současného umění DOX uvedlo výstavu Andros, která prostřednictvím vystavených děl nahlíží na mužské tělo a nejistotu soudobé maskulinity. Díla padesáti umělců ze střední Evropy, které si coby...

30. září 2026  16:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde