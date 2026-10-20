Trump hovořil s novináři v Oválné pracovně v době, kdy se vyslanec USA Steve Witkoff po dnešním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Oslu chystá do Ruska na další rozhovory o Ukrajině. Ta se pátým rokem brání otevřené ruské agresi.
Zelenskyj po setkání řekl, že diskuse o Ukrajině se nemůže konat bez Ukrajiny. Reagoval tak na Putinův návrh uspořádat trojstrannou schůzku USA, Ruska a Číny.
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„Ukrajina musí chtít tuto válku urovnat,“ řekl Trump. Uvedl také, že pokud Zelenskyj nebude mít vůli válku ukončit, „dopadne to velmi špatně“. Moskva má podle něj jasně navrch: „Rusko je velký stroj, prostě se prodírá dál, a to také dělá. Zabrali velmi velký kus země,“ míní nynější šéf Bílého domu.
Agentura AFP k tomu podotkla, že Trump nyní tlačí ohledně dohody o ukončení války mnohem víc na Zelenského než na Putina a v posledních dnech opakovaně činí prohlášení a rozhodnutí příznivá pro Kreml.
Trump dnes také prohlásil, že Spojené státy Ukrajině daly „obrovské množství“ pomoci, ale „nedostaly zpět nic kromě drahé nafty“. Ukrajinské síly opět vyzval, aby přestaly útočit na ruské rafinerie. „Nedostali jsme na oplátku vůbec nic, vyjma smutku, mrtvých a obrovských finančních ztrát,“ řekl prezident.
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K Hubbardaově případu Trump řekl, že o něm s Putinem mluvil a prezidenta požádal, aby jej propustil. „Poslouchejte. Nechci o tom moc mluvit, ale všichni o Hubbarda dlouho usilovali, dávno před mým nástupem. A vzpomeňte si na to za pár dní, ano? Protože já dělám věci, které nikdo jiný nedokáže,“ prohlásil.
Dnes 74letý Hubbard, někdejší učitel, si v ruské věznici odpykává téměř sedmiletý trest za údajné žoldnéřství ve prospěch Ukrajiny. On sám vinu odmítá. Začátkem dubna 2022, jen několik týdnů po ruském vpádu na Ukrajinu, jej zajali ruští vojáci, podle ruských státních médií se přiznal. Odsouzen byl v říjnu 2024 v procesu za zavřenými dveřmi.
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Letos v srpnu Trumpova administrativa dosáhla propuštění jiného vězněného Američana, bývalého příslušníka námořní pěchoty Roberta Gilmana. Ten v ruském vězení strávil více než čtyři roky poté, co byl obviněn z napadení policisty.