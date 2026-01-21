Problémy na cestě do Švýcarska. Trumpovo letadlo se vrací do USA kvůli závadě

Letadlo s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mířící do Švýcarska se kvůli závadě obrátilo zpět do Spojených států. Příčinou je problém s elektřinou, prezident po návratu nastoupí do náhradního letadla, informoval Bílý dům podle agentur AP a Reuters. Mluvčí Karoline Leavittová uvedla, že stroj se vrací preventivně z důvodů opatrnosti. Trump cestuje na Světové ekonomické fórum do Davosu, kde má ve středu přednést projev.
Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Deváťáky vyděsila angličtina. Cermat upravil přijímačky nanečisto

Napsat si přijímačkový test z češtiny a matematiky ještě před ostrou zkouškou si letos budou moci deváťáci 28. ledna. Organizace Cermat, která jednotné přijímací zkoušky organizuje, i letos...

Neviditelní hrdinové našich měst: Práce, bez které by se svět zastavil

Většina z nás je bere jako samozřejmost. Ráno se probudíme, vyjdeme na ulici a je tam čisto. Odpadkové koše jsou prázdné, kontejnery vyvezené, silnice v zimě prohrnuté... Ale zamysleli jste se někdy...

Lovec mrazů číhá na rekord. Novodobý „král Šumavy“ měří teploty i na běžkách

Má na sobě jen lehkou bundu a ještě ji má frajersky rozhalenou. Na nohou nosí nezateplené holínky. Žádné rukavice nemá. Já klepu kosu, čekám, kdy mi upadnou prsty, a marně podupáváním krotím třes...

Trump není spojenec, ale partner ke kšeftu, říká v Rozstřelu Landovský

Jakub Landovský, bývalý velvyslanec Česka při NATO, míní, že Severoatlantická aliance navzdory otřesům kolem Donalda Trumpa a sporu o Grónsko stále funguje, jen už se nemůže opírat o Spojené státy v...

Moc chudí na čerpadlo nebo elektroauto? Ministerstvo chystá miliardové dotace

Štědřejší obdoba programu Oprav dům po babičce pro vlastníky domů a výkupy ubytoven od majitelů, kteří si dělají z chudoby nájemníků byznys. To je ve zkratce plán ministerstva životního prostředí,...

Evropa pečlivě kalibruje odvetné kroky na Trumpova cla. Ve hře jsou inzulín nebo čipy

Transatlantická roztržka je právě v plném běhu. Americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením sankcí na osm spojenců v NATO, kteří se staví proti jeho agresivním snahám na převzetí Grónska....

Je to ubohé, vzchopte se. Podlézání lídrů Trumpovi znechutilo demokrata Newsoma

Kalifornský demokratický guvernér Gavin Newsom se na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu ostře opřel nejen do evropských politiků za „podbízení se Donaldu Trumpovi“ a vyzval je, aby měli...

Možná by to šlo. Trump nevyloučil po zisku nobelovky zapojení Machadové do politiky

Lídryně venezuelské opozice María Corina Machadová by se nějakým způsobem mohla podílet na dění ve Venezuele, řekl v úterý americký prezident Donald Trump s tím, že o tom uvažuje. Vývoj v...

Snímek roku vznikl v černouhelném dolu. Cenu Czech Press Photo má i náš fotograf

Titul Fotografie roku v prestižní soutěži Czech Press Photo připadla Lukáši Kaboňovi z Deníku, který fotografoval uzavírání posledního černouhelného dolu ve Stonavě. Úspěch slaví i fotograf Petr...

Nenávistná válka idiotů. Ryanair odmítl od Muska Starlink a nabízí superlevné letenky

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair zveřejnila prodejní akci, v rámci které pro nejbohatšího muže světa Elona Muska a další „idioty“ z X nabízí 100 tisíc letenek za 16,99 eura – v...

Vémolův gang plánoval poslat 120 kg drog do Ruska. Policie prozradila i další fakta

Byl duben 2020 a z Česka vyrazil přes Nizozemsko do britského přístavu Dover kamion plný dětských hraček. V kabině auta ve schránce policie nalezla schovaný balík padesáti kilogramů kokainu a britská...

V kolabujícím Kyjevě je bez proudu milion domácností, 600 tisíc lidí z města uprchlo

Po posledním mohutném ruském útoku na Kyjev je milion domácností bez elektrické energie, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Život ve městě se změnil v trýzeň: v lednu metropoli...

