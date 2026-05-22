„Chtěl, abych tam dorazil, ale bude to jen malá rodinná záležitost a já se to pokusím stihnout,“ odpověděl Trump ve čtvrtek na dotaz novinářů, zda se chystá na svatbu také dorazit. „Pro mě to není dobře načasované,“ dodal, přičemž zmínil konflikt s Íránem a „další věci“.
Jeden ze zdrojů stanice CNN uvedl, že Trumpova účast se původně neočekávala, jelikož mělo jít o velmi malou soukromou svatbu. V prezidentově veřejném kalendáři svatba zmíněna není.
„Tady prostě nelze vyhrát,“ prohlásil Trump s tím, že o něm budou „falešná média“ v souvislosti se synovou svatbou psát negativně, ať se rozhodne jakkoliv.
Půjde o druhou svatbu 48letého Donalda Trumpa juniora. Jeho dvanáctileté manželství s Vannesou Trumpovou, která ve středu oznámila, že jí byla diagnostikována rakovina prsu, skončilo rozvodem v roce 2018.
Zasnouben byl v letech 2020-2024 s nynější americkou velvyslankyní v Řecku Kimberly Guilfoyleovou, která je bývalou manželkou kalifornského guvernéra Gavina Newsoma.