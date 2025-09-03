Trump obvinil Čínu ze spiknutí s Ruskem a Severní Koreou proti USA

  6:30
Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu, Rusko a Severní Koreu ze spiknutí proti Spojeným státům. Reagoval tak na první společné vystoupení lídrů těchto zemí při vojenské přehlídce v Pekingu, pořádané čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
Ruský prezident Vladimir Putin s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čínská...

Ruský prezident Vladimir Putin s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čínská vojenská přehlídka (3. 9. 2025). | foto: Reuters

Donald Trump v Bílém domě během návštěvy jihokorejského prezidenta I Če-mjonga...
Čínská vojenská přehlídka v Pekingu a vojačky jdoucí v řadě (3. 9. 2025).
Vůdci Si, Putin a Kim bok po boku na červeném koberci. Čínská vojenská...
Čínská vojenská přehlídka v Pekingu (3. 9. 2025).
„Přeji prezidentu Si a úžasnému lidu Číny krásný a dlouhotrvající den oslav. Prosím, vyřiďte mé vřelé pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, s nimiž intrikujete proti Spojeným státům,“ napsal Trump v úterý večer na sociální síti Truth Social.

Vojenská přehlídka v Číně. Si, Putin a Kim se společně prošli na červeném koberci

Si uvedl oslavným projevem přehlídku u příležitosti výročí konce druhé světové války. Trump reagoval, že „velkou otázkou“ zůstává, zda čínský prezident připomene i americkou podporu a oběti v boji za čínskou svobodu v průběhu 2. světové války.

„Otázkou je, zda prezident Si zmíní obrovskou podporu a krev, kterou Spojené státy americké prolily, aby pomohly Číně získat SVOBODU od velmi nepřátelského cizího vetřelce. Mnoho Američanů zemřelo při čínském boji za vítězství a slávu. Doufám, že budou právem poctěni a připomenuti za svou statečnost a oběť!“ uvedl Trump na Truth Social.

Kim dorazil do Pekingu, na jeho vlaku vlála severokorejská vlajka

Reportéři stanice CNN požádali Bílý dům o upřesnění Trumpových slov o údajném spiknutí Číny, Ruska a Severní Koreje proti USA. Zatím bez odpovědi. Americké síly během druhé světové války poskytly Číně vojenskou i finanční podporu v boji proti Japonsku.

Na přehlídce, která trvala více než hodinu, čínská armáda ukázala mimo jiné řadu balistických střel včetně hypersonických či jaderných, jednotky pro kybernetický boj, průzkumné a útočné drony či strategické bombardéry. Při zakončení přehlídky bylo nad náměstím vypuštěno 80 tisíc holubic, píše Reuters.

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Vojenská přehlídka v Číně. Si, Putin a Kim se společně prošli na červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

3. září 2025  4:50,  aktualizováno  7:31

Trump obvinil Čínu ze spiknutí s Ruskem a Severní Koreou proti USA

Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu, Rusko a Severní Koreu ze spiknutí proti Spojeným státům. Reagoval tak na první společné vystoupení lídrů těchto zemí při vojenské přehlídce v Pekingu,...

3. září 2025  6:30

