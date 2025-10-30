Trump a Si jednají v Jižní Koreji. USA očekávají podpis obchodní dohody

Lídři USA a Číny si při setkání na letecké základně v jihokorejském přístavním městě potřásli rukama a Si Trumpovi řekl, že ho „rád vidí“. Trump na oplátku čínského prezidenta ujistil, že budou mít „fantastické vztahy na dlouhou dobu dopředu“
„Nepochybuji o tom, že naše setkání bude velmi úspěšné. Ale je to velmi tvrdý vyjednavač,“ řekl Trump podle agentur před novináři a dodal, že by oba mohli ještě dnes podepsat obchodní dohodu.
Oba státníci poté se svými delegacemi zasedli k jednání. Si Trumpovi prostřednictvím překladatele podle Reuters řekl, že je běžné, že mezi dvěma největšími ekonomikami světa „tu a tam“ dochází k třenicím.
„Před několika dny... naše ekonomické a obchodní týmy dosáhly základní shody při řešení hlavních problémů a učinily povzbudivý pokrok... jsem připraven s vámi nadále spolupracovat na budování pevných základů pro čínsko-americké vztahy,“ uvedl Si v předem připravené úvodní řeči.
Čínský prezident na úvod jednání, které by se podle Trumpa mohlo protáhnout na tři až čtyři hodiny, svému americkému protějšku dále řekl, že obě země by měly usilovat o to, aby byly „partnery a přáteli“ navzdory ostře rozdílným obchodním a strategickým postojům.
„Čína a Spojené státy mohou společně převzít odpovědnost jako velmoci a spolupracovat na realizaci ambicióznějších a konkrétnějších projektů ve prospěch našich dvou zemí a celého světa,“ uvedl čínský prezident.
Trump už dříve vyjádřil naději, že se na jednání, které se koná na okraj nadcházejícího summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), podaří dosáhnout dohody s Čínou. Tento optimismus ještě posílil středeční průlom v obchodních jednáních s Jižní Koreou.
Avšak vzhledem k tomu, že Spojené státy i Čína jsou ochotny hrát čím dál tvrdší hru na poli hospodářské i geopolitické soutěže - což analytici vnímají jako novou studenou válku - zůstává mnoho otazníků nad tím, jak dlouho by případné obchodní příměří mohlo vydržet, podotýká agentura Reuters.