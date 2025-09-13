Uvalte sankce na Rusko. Jinak plýtváte mým časem, urguje Trump NATO

Americký prezident Donald Trump je připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud tak učiní všechny státy NATO a přestanou kupovat ruskou ropu. Válka pak skončí rychle, napsal na sociální síti Truth Social. Pokud NATO v otázce sankcí vůči Rusku neučiní, jak Trump chce, tak podle něj jen plýtvá jeho časem, dodal.
Prezident Donald Trump hovoří s novináři u Bílého domu. (11. září 2025)

Prezident Donald Trump hovoří s novináři u Bílého domu. (11. září 2025) | foto: Evan VucciAP

Americký prezident Donald Trump (uprostřed) jedná s lídry evropských zemí a EU....
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump na schůzce v Bílém domě. (18. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...
Vybraní evropští lídři na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho...
Prezident příspěvek opatřil úvodními slovy „dopis, který prezident Donald J. Trump zaslal všem členským zemím NATO a celému světu“. „Jsem připraven uvalit na Rusko významné sankce jakmile se všechny členské země NATO dohodnou a začnou postupovat stejně a jakmile všechny členské země NATO přestanou nakupovat ropu z Ruska,“ napsal Trump.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

A LETTER SENT BY PRESIDENT DONALD J. TRUMP TO ALL NATO NATIONS AND, THE WORLD: �I am ready to do major Sanctions on Russia when all NATO Nations have agreed, and started, to do the same thing, and when all NATO Nations STOP BUYING OIL FROM RUSSIA. As you know, NATO�S commitment to WIN has been far less than 100%, and the purchase of Russian Oil, by some, has been shocking! It greatly weakens your negotiating position, and bargaining power, over Russia. Anyway, I am ready to �go� when you are. Just say when? I believe that this, plus NATO, as a group, placing 50% to 100% TARIFFS ON CHINA, to be fully withdrawn after the WAR with Russia and Ukraine is ended, will also be of great help in ENDING this deadly, but RIDICULOUS, WAR. China has a strong control, and even grip, over Russia, and these powerful Tariffs will break that grip. This is not TRUMP�S WAR (it would never have started if I was President!), it is Biden�s and Zelenskyy�s WAR. I am only here to help stop it, and save thousands of Russian and Ukrainian lives (7,118 lives lost last week, alone. CRAZY!). If NATO does as I say, the WAR will end quickly, and all of those lives will be saved! If not, you are just wasting my time, and the time, energy, and money of the United States. Thank you for your attention to this matter! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA.�

Podle Trumpa Severoatlantická aliance nemá stoprocentní odhodlání vyhrát nad Ruskem. „Nákup ruské ropy některými zeměmi je šokující!“ prohlásil. „Výrazně to oslabuje vaši vyjednávací pozici a vyjednávací sílu vůči Rusku.“

Šéf Bílého domu uvádí, že pokud země NATO uvalí cla ve výši 50 až 100 procent na Čínu, povede to ke skončení války. „Čína má nad Ruskem silnou kontrolu, dokonce ji svírá, a tato mocná cla tuto nadvládu zlomí,“ zdůraznil.

„Je to válka bývalého prezidenta USA Joea Bidena a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského,“ poznamenal také Trump, aniž by zmínil ruskou hlavu státu Vladimira Putina, který konflikt před více než třemi a půl roky rozpoutal.

S Putinem mi dochází trpělivost, a dochází rychle, prohlásil Trump

„Pokud NATO udělá, co říkám, válka rychle skončí a všechny tyto životy budou zachráněny! Pokud ne, jen plýtváte mým časem a časem, energií a penězi Spojených států. Děkuji za vaši pozornost v této věci!,“ ukončil americký prezident svůj příspěvek.

USA se domnívají, že indický a čínský nákup ruské ropy financuje ruskou válečnou mašinérii. Americké ministerstvo financí vyzývá EU, aby se uvalila na obě země významná cla. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že dohoda mezi USA a EU na nových clech na země, které kupují ruskou ropu, by vedla ke zhroucení ruské ekonomiky

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Uvalte sankce na Rusko. Jinak plýtváte mým časem, urguje Trump NATO

