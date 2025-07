Donald Trump podle nahrávky, kterou zveřejnila stanice CNN, loni na soukromé akci pro sponzory tvrdil, že by v případě útoku Ruska na Ukrajinu nebo Číny na Tchaj-wan nechal vybombardovat Moskvu i...

V Rusku se páchá nejvíce těžkých zločinů za 15 let. Trestanci se vracejí z války

V Rusku za prvních šest měsíců letošního roku úřady zaznamenaly 333 251 těžkých a zvláště těžkých trestných činů. Je to rekordní údaj za posledních 15 let, uvedl server The Moscow Times s odvoláním...