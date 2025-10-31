Zjistíte to brzy, odpověděl tajemně Trump na dotaz, zda USA obnoví jaderné testy

Americký prezident Donald Trump neodpověděl přímo na otázku, zda Spojené státy brzy obnoví podzemní jaderné testy. „Zjistíte to velmi brzy,“ řekl šéf Bílého domu. Ve čtvrtek Trump oznámil, že nařídil americké armádě po 33 letech okamžitě obnovit testy jaderných zbraní, což média hodnotí jako vzkaz určený jaderným velmocem Rusku a Číně.
Americký prezident Donald Trump. (31. říjen 205)

Americký prezident Donald Trump. (31. říjen 205) | foto: Reuters

Nebylo přitom bezprostředně jasné, zda měl Trump na mysli zkušební jaderné výbuchy, které by prováděl Národní úřad pro jadernou bezpečnost (NNSA), který spadá pod ministerstvo energetiky, nebo letové testy raket schopných nést jaderné hlavice, uvedla agentura Reuters.

Žádná jaderná velmoc kromě Severní Koreje neprovedla v posledních více než 25 letech zkušební jadernou explozi, připomněla agentura.

Trumpovo oznámení o obnovení testů jaderných zbraní je dáváno do souvislosti s předchozím sdělením Kremlu, který informoval o úspěšné zkoušce střely Burevestnik s atomovým pohonem, která je schopna nést jadernou hlavici, a také o zkoušce podvodní zbraně Poseidon, která má podle Moskvy rovněž atomový pohon a také může nést jadernou nálož. Mluvčí Kremlu ale zdůraznil, že tyto zkoušky nelze považovat za testy jaderných zbraní.

Testy Burevestniku a Poseidonu nejsou jaderné, reaguje Kreml na nařízení Trumpa

Americký prezident při svém čtvrtečním oznámení tvrdil, že Spojené státy vlastní více jaderných zbraní než „kterákoli jiná země“. „Rusko je druhé a Čína je s odstupem třetí, ale do pěti let nás dožene,“ uvedl.

Podle studie Federace amerických vědců (FAS) má ovšem nejvíce jaderných zbraní Rusko s více než 5500 jadernými hlavicemi. Následují Spojené státy s 5044 jadernými hlavicemi, které jsou umístěny na americkém území a v pěti dalších zemích: Turecku, Itálii, Belgii, Německu a Nizozemsku. Celkový počet jaderných hlavic vlastněných Ruskem a USA pak představuje téměř 90 procent všech jaderných zbraní na světě.

