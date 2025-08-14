Trump nechce s Putinem jednat o rozdělení Ukrajiny, bude řešit příměří

Autor: ,
Sledujeme online   6:35
Americký prezident Donald Trump řekl evropským představitelům, že jeho cílem na páteční schůzce s ruským protějškem Vladimirem Putinem je příměří na Ukrajině a nemá v plánu během ní diskutovat o dělení území. V noci na čtvrtek to uvedla stanice NBC News s odvoláním na dva evropské činitele a tři další lidi obeznámené s hovorem.
Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci, na které oznámil...

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci, na které oznámil nasazení Národní gardy ve Washingtonu. (11. srpna 2025)

Americký prezident Donald Trump (7. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci, na které oznámil...
Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci, na které oznámil...
Ruský prezident Vladimir Putin (12. srpna 2025)
Ve středu se odehrály tři videokonference, ve kterých evropští lídři koordinovali své postoje a šéfovi Bílého domu představili svou vizi týkající se budoucího uspořádání na Ukrajině.

Pokud Putin nebude souhlasit s koncem války, důsledky budou vážné, řekl Trump

Trump a evropští lídři se shodli, že před zahájením mírových jednání musí být na Ukrajině zavedeno příměří, řeklo stanici několik zdrojů. Podle německých zdrojů NBC News se během videokonference s evropskými lídry podobně vyjádřil americký viceprezident J. D. Vance a údajně jim řekl, že USA nebudou s Ruskem vyjednávat řešení války bez Ukrajiny nebo Evropy.

Evropští a ukrajinští činitelé jsou nervózní z nadcházejícího americko-ruského summitu a obávají se, že Trump by se s Putinem mohl dohodnout na parametrech mírové dohody, včetně rozdělení území, a poté se pokusit vyvinout tlak na Kyjev, aby souhlasil, uvedla NBC News. Znepokojení podle ní vyvolalo zejména dřívější vyjádření Trumpa ohledně výměny území mezi Ruskem a Ukrajinou.

Zdroje NBC News nicméně uvedly, že všichni lídři se shodli na tom, že Ukrajina musí být zahrnuta do vyjednávání a měla by sama rozhodnout, jaké územní ústupky je ochotna učinit.

Evropští lídři si mohou trochu oddechnout

Trump mezitím videokonferenci s evropskými představiteli označil za velmi dobrou a naznačil, že po pátečním summitu by mohlo brzy následovat další jednání s ruským vůdcem, kterého by se zúčastnil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Trump bude s Putinem jednat bez přípravy i expertů na Rusko. Vyházel je

Americký prezident také prohlásil, že pokud šéf Kremlu nebude souhlasit s ukončením války proti Ukrajině, bude to mít pro Rusko velmi vážné důsledky. Někteří evropští představitelé měli z videokonference dojem, že Trump není ohledně výsledků svého setkání s Putinem optimistický, uvedla NBC News.

Server Politico mezitím napsal, že si evropští lídři mohou po středeční videokonferenci s Trumpem a jeho ujištění, že neprodá Ukrajinu, trochu oddechnout. „Ale vzhledem k tomu, že o osudu Ukrajiny bude diskutovat manipulativní Putin a nestálý Trump, existuje nebezpečí, že věci mohou nabrat nečekaný směr, až se ti dva na Aljašce skutečně setkají“, píše Politico.

Tady se sejdou Trump s Putinem. Odlehlá základna byla klíčová ve studené válce

Středeční videohovory se uskutečnily na podnět německého kancléře Friedricha Merze, za nímž do Berlína dorazil Zelenskyj. První virtuální konference se zúčastnili kromě nich také vrcholní představitelé Francie, Británie, Itálie, Finska, Polska, Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Následovalo jednání s Trumpem a Vancem. Diplomatickou aktivitu završilo rokování takzvané koalice ochotných, tedy skupiny států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi; součástí koalice je i Česko, které reprezentoval premiér Petr Fiala.

Doufáme, že uspěje, sdílí naše pohledy, řekl Merz po hovoru lídrů s Trumpem
