FBI u Trumpa hledala dokumenty o jaderných zbraních, razii povolil ministr

Garland své rozhodnutí oznámil při čtvrtečním brífinku, který byl jeho prvním veřejným vystoupením od bezprecedentního zásahu Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) na Floridě.

„Osobně jsem odsouhlasil rozhodnutí usilovat v této věci o povolení k prohlídce,“ řekl Garland, když se navzdory zvyklostem vyjádřil ke stále běžícímu vyšetřování. „Ministerstvo takové rozhodnutí nepřijímá bez rozvahy. Když je to možné, je standardní praxí hledat méně obtěžující nástroje,“ pokračoval.

Agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) hledali při pondělní razii v sídle bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa dokumenty týkající se jaderných zbraní, napsal deník The Washington Post. Není podle něj jasné, zda byly takové dokumenty ve floridském resortu Mar-a-Lago nalezeny. Zdroj obeznámený se záležitostí uvedl, že FBI při prohlídce získala z Trumpova majetku asi 10 krabic. Trump v době prohlídky nebyl na Floridě.

Garland také oznámil, že ministerstvo spravedlnosti žádá soud, aby povolení k prohlídce odtajnil, společně s výčtem věcí zabavených při operaci. Postup vysvětlil mimo jiné „značným veřejným zájmem“ spojeným s vyšetřováním bývalé hlavy státu. Garland také potvrdil, že Trumpovi právníci mají kopie obou uvedených dokumentů. Komentátoři předtím podotýkali, že Trump by mohl tyto dokumenty kdykoli zveřejnit.

Kdy soud žádosti vlády vyhoví, nebo zda se tak vůbec stane, nebylo ihned jasné. Povolení k prohlídce by každopádně podle médií nebylo odtajněné v celém rozsahu. Agentura AP poznamenala, že Trump dostane možnost se k věci vyjádřit.

Oznámení Garlanda při tom označila za zarážející, neboť dokumenty uvedeného druhu obvykle při vyšetřování zůstávají skryté. „Ministerstvo spravedlnosti ale patrně cítí, že jeho mlčení od prohlídky vytvořilo vakuum pro ostré útoky ze strany bývalého prezidenta a jeho spojenců,“ dodala.

Trump bezprostředně po Garlandově vystoupení nenaznačil, jak se k novému právnímu vývoji postaví. V prohlášení pouze uvedl, že jeho právníci „plně spolupracovali“ a že byly navázány „velmi dobré vztahy“, informovala agentura Reuters.

I kdyby soud zmíněné záznamy uvolnil, mnohé detaily by pravděpodobně zůstaly utajené. Například seznam zabavených předmětů podle médií nemusí být příliš podrobný a některé body mohou být začerněné. Kopie poskytnutá Trumpovu týmu nicméně odkazuje na vícero citlivých materiálů, řekla deníku The New York Times (NYT) nejmenovaná osoba obeznámená s jeho obsahem. Údajně se v něm mluví i o dokumentech s označením „přísně tajné“.

Utajované dokumenty

Byl to jen další důkaz o tom, že pondělní prohlídka pramenila z mnohaměsíčních tahanic kolem oficiálních materiálů Bílého domu, které musí prezidenti předávat Národnímu archivu. Trump si po odchodu z funkce odvezl 15 krabic s předměty z prezidentského sídla, k jejichž obsahu se archiváři dostali až letos. Případ tím ovšem nebyl uzavřen a archiv do věci zapojil ministerstvo spravedlnosti kvůli výskytu utajovaných dokumentů.

Americká média v pátek s odvoláním na své zdroje informují, že prohlídce ve floridském resortu Mar-a-Lago předcházelo na jaře adresování obsílky. Vyšetřovatelé se domnívali, že Trump u sebe nadále měl oficiální záznamy i poté, co na začátku roku předal Národnímu archivu některé materiály. Trumpův resort následně na začátku června navštívila skupina federálních činitelů, která si z Floridy odnesla další dokumenty, píše na svém webu televize CNN.

Podezření z přechovávání tajných záznamů v Trumpově bydlišti nicméně přetrvávalo. Podle jednoho ze zdrojů CNN o tom vyšetřovatelé shromáždili důkazy i za pomoci jednoho svědka. „Dvě osoby informované o tajných dokumentech, které podle vyšetřovatelů zůstávaly v Mar-a-Lago, naznačily, že (dokumenty) byly natolik citlivé povahy... že ministerstvo spravedlnosti muselo konat,“ doplňuje deník NYT.

Existence obsílky podle něj naznačuje, že ministerstvo spravedlnosti hledalo jiné cesty předtím, než se uchýlilo k politicky výbušnému rozhodnutí poslat do Trumpova resortu agenty FBI. Domovní prohlídka u bývalého prezidenta nemá v moderních amerických dějinách obdoby. Trump, zákonodárci jeho Republikánské strany a jejich spojenci v médiích ministerstvo spravedlnosti a FBI bez důkazů obviňují z politicky motivovaného postupu a dokonce šíří divoké spekulace o tom, že agenti mohli podstrčit falešné důkazy proti exprezidentovi.

Garland se v pátek proti „nepodloženým útokům“ na vyšetřovatele ohradil. „Nebudu tiše přihlížet, když je nespravedlivě napadána jejich integrita. Muži a ženy v FBI a ministerstvu spravedlnosti jsou oddaní, vlastenečtí státní zaměstnanci,“ prohlásil.