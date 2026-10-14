Trump se vysmál muži zabitému tygrem. Pak ukázal, jak by šelmu zkrotil

Trump na sociální síti Truth Social sdílel video zachycující smrtelný útok v areálu Yorkshire Wildlife Park. Muž v sobotu vlezl do výběhu 190kilogramového sibiřského tygra Altaje, aby se s ním vyfotografoval. Záznam zachycuje, jak tygr kouše muže do zátylku a tiskne ho k zemi.
Prezident o minutu později zveřejnil sestřih útoků šelem na lidi, který doprovází veselá hudba.
Později Trump zveřejnil také video vytvořené umělou inteligencí, jež zjevně paroduje útok v Británii. V něm prezident tygra zažene a začne si s ním hrát. Na konci šelmu obejme, zatímco v pozadí hraje píseň The Lion Sleeps Tonight. K příspěvku prezident nepřipojil žádný komentář.
V dalším videu Trump sám sebe přirovnává ke lvu, který bojuje s hyenami. Vypravěč ho označuje za „krále džungle“ a mluví o „šakalech a hyenách“, kteří na něj štěkají a smějí se mu.
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„Děsivé, marně ho táhla pryč.“ Muž skočil do tygřího výběhu, útok nepřežil
Mezitím se střídají záběry z prezidentových projevů s obrazy jeho politických odpůrců, včetně bývalého prezidenta Baracka Obamy, někdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové a kalifornského guvernéra Gavina Newsoma. Video končí slovy, že lev musí občas šakalům ukázat, kým je.
Trump po půlnoci zveřejnil na Truth Social i další podobně laděná videa. V jednom vypravěč tvrdí, že Bohem pověřil prezidenta, aby se stal „správcem“ světa, a jeho odpůrce přirovnává ke zmijím a vlkům.