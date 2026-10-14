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Trump se vysmál muži zabitému tygrem. Pak ukázal, jak by šelmu zkrotil

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  10:42
Americký prezident Donald Trump se vysmál muži, kterého v britském přírodním parku zabil tygr. Šéf Bílého domu sdílel drastické záběry z útoku s poznámkou, že si lidé nemají zahrávat s přírodou. Později zveřejnil také videa vytvořená umělou inteligencí (AI), v nichž se sám stylizuje do role lva a tygra.

Trump na sociální síti Truth Social sdílel video zachycující smrtelný útok v areálu Yorkshire Wildlife Park. Muž v sobotu vlezl do výběhu 190kilogramového sibiřského tygra Altaje, aby se s ním vyfotografoval. Záznam zachycuje, jak tygr kouše muže do zátylku a tiskne ho k zemi.

Americký prezident Donald Trump sdílel video vytvořené umělou inteligencí, na kterém bojuje s tygrem.
Americký prezident Donald Trump sdílel video vytvořené umělou inteligencí, na kterém bojuje s tygrem.
Muž vlezl k tygrovi do výběhu, útok nepřežil
Tygr v zoo parku v anglickém hrabství South Yorkshire usmrtil muže, který z neznámého důvodu vstoupil do výběhu. (11. října 2026)
14 fotografií

Prezident o minutu později zveřejnil sestřih útoků šelem na lidi, který doprovází veselá hudba.

Později Trump zveřejnil také video vytvořené umělou inteligencí, jež zjevně paroduje útok v Británii. V něm prezident tygra zažene a začne si s ním hrát. Na konci šelmu obejme, zatímco v pozadí hraje píseň The Lion Sleeps Tonight. K příspěvku prezident nepřipojil žádný komentář.

V dalším videu Trump sám sebe přirovnává ke lvu, který bojuje s hyenami. Vypravěč ho označuje za „krále džungle“ a mluví o „šakalech a hyenách“, kteří na něj štěkají a smějí se mu.

„Děsivé, marně ho táhla pryč.“ Muž skočil do tygřího výběhu, útok nepřežil

Mezitím se střídají záběry z prezidentových projevů s obrazy jeho politických odpůrců, včetně bývalého prezidenta Baracka Obamy, někdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové a kalifornského guvernéra Gavina Newsoma. Video končí slovy, že lev musí občas šakalům ukázat, kým je.

Trump po půlnoci zveřejnil na Truth Social i další podobně laděná videa. V jednom vypravěč tvrdí, že Bohem pověřil prezidenta, aby se stal „správcem“ světa, a jeho odpůrce přirovnává ke zmijím a vlkům.

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