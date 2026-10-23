Ukradli mi volby, takže mám právo znovu kandidovat, oznámil Trump

„Myslím, že mám právo znovu kandidovat, protože podváděli,“ řekl Trump ve čtvrtek na předvolebním setkání v Iowě.
Prezident už dříve naznačil, že by se chtěl ucházet o třetí mandát, později ale možnost další kandidatury odmítl. Tentokrát nejprve uznal, že mu v ní brání ústava, vzápětí však tvrdil, že má na další mandát právo.
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Pravděpodobně ne. I když mám čísla, řekl Trump o možné třetí kandidatuře
„Myslím, že zákon říká – nejsem si tím stoprocentně jistý –, že už znovu kandidovat nemůžu. Tu formulaci jsem studoval,“ uvedl podle stanice CNN s odkazem na 22. dodatek americké ústavy, který omezuje počet zvolení prezidentem na dvě.
O několik minut později však Trump znovu tvrdil, že má právo kandidovat potřetí. Své tvrzení opřel o přesvědčení, že mu volby v roce 2020 ukradli.„Zmanipulovali volby. Přitom jsme si vedli tak dobře,“ řekl svým příznivcům.
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Trump od prezidentských voleb v listopadu 2020 opakovaně tvrdí, že ve skutečnosti porazil demokratického kandidáta Joea Bidena a vítězství mu ukradly volební podvody. Pro svá tvrzení však nepředložil důkazy a opakovaná přepočítávání hlasů, kontroly ani soudní řízení výsledek nezměnily. Biden získal 306 hlasů volitelů, zatímco Trump 232.