Trump zrušil potravinovou pomoc pro chudé Američany, schválil to nejvyšší soud

Autor: ,
  7:03
Nejvyšší soud Spojených států v pátek umožnil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně nevyplácet potravinovou pomoc chudým Američanům. Soud na poslední chvíli zablokoval platnost rozhodnutí nižšího justičního orgánu, podle něhož měla vláda od pátku pomoc 42 milionům lidí opět vyplácet, i v době platební neschopnosti.
Donald Trump během své prezidentské kampaně smaží hranolky ve fast foodu (21....

Donald Trump během své prezidentské kampaně smaží hranolky ve fast foodu (21. října 2024) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump. (31. říjen 205)
Nejvyšší soud Spojených států umožnil administrativě prezidenta Donalda Trumpa...
Donald Trump rozdával před Halloweenem sladkosti koledníkům. (30. října 2025)
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...
23 fotografií

Už před týdnem federální soudy rozhodly, že vláda musí v listopadu za použití nouzových prostředků pokračovat ve financování Programu doplňkové potravinové pomoci (SNAP), který se chystala od 1. listopadu zmrazit.

Administrativa se proto rozhodla v listopadu použít 4,65 miliardy dolarů (98 miliard korun) z nouzového fondu, což by vystačilo na pokrytí zhruba poloviny obvyklých dávek. Zbývajících 600 milionů z fondu, v němž je celkem 5,25 miliardy dolarů, by šlo na financování administrativních nákladů jednotlivých států spojených s vyplácením dávek. Do dalších rezerv ale vláda sáhnout odmítla, což vedlo k další žalobě.

Federální soud na jejím základě ve čtvrtek nařídil vládě pomoc do pátku vyplatit. Vládní právníci se proto obrátili na odvolací soud, který však odmítl v tak krátké době rozhodnout.

Trump přivítal Orbána v Bílém domě, dal mu výjimku ze sankcí na ruský plyn a ropu

Podnět k nejvyššímu soudu vzápětí vládě vyšel a soud rozhodl, že může potravinovou pomoc blokovat do okamžiku, než uplyne 48 hodin od rozhodnutí zmíněného odvolacího soudu v Bostonu.

Další vývoj sporu o potravinovou pomoc není zcela jasný a závisí na možném řešení pře o vládní finance. Bílý dům odpovědnost připisuje zákonodárcům z Demokratické strany, jelikož při hlasování v Senátu opakovaně zablokovali návrhy zákona o dočasném financování vlády předložený republikány, který už schválila Sněmovna reprezentantů.

Demokraté v Senátu za jeho podporu požadují ústupky ve formě zrušení škrtů ve zdravotním pojištění, které republikáni nejsou ochotni akceptovat. Federální vláda nemá schválené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku

Tomio Okamura byl ve středu zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny. Jeho...

Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory parlamentu. Vlála od února 2022 před vchodem vedle vlajek EU, Izraele a...

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Trump zrušil potravinovou pomoc pro chudé Američany, schválil to nejvyšší soud

Donald Trump během své prezidentské kampaně smaží hranolky ve fast foodu (21....

Nejvyšší soud Spojených států v pátek umožnil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně nevyplácet potravinovou pomoc chudým Američanům. Soud na poslední chvíli zablokoval platnost rozhodnutí...

8. listopadu 2025  7:03

TOP 09 zvolí nového šéfa. Loučící se Pekarovou Adamovou chce nahradit Havel

Matěj Ondtřej Havel, Markéta Pekarová Adamová a Vlastimil Válek na jednání...

Po šesti letech opouští vedení TOP 09 bývalá šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová a strana si v pražském hotelu Don Giovanni zvolí nového předsedu. Ambici Pekarovou Adamovou nahradit má dosavadní...

8. listopadu 2025  5:43

KVÍZ: Co víte o diamantech?

Diamantový kvíz, ilustrační fotografie

Až do konce listopadu se na iDNES.cz soutěží o milionovou diamantovou výhru od společnosti Arete Diamond. V tomto kvízu si pak můžete vyzkoušet, co všechno o diamantech víte.

8. listopadu 2025

Řídit cestovku a zároveň být mámou tří dětí? Jde to, říká Nicole Etemike

Nicole Etemice, provozní ředitelka Blue Style

Dá se zvládnout náročná manažerská pozice a současně péče o tři děti, z nichž nejmladšímu je teprve pár měsíců? „Dá, ale snadné to samozřejmě není. Člověk musí překonat dost překážek, ze začátku...

8. listopadu 2025

Hovězí drasticky zdražuje, svíčková může být brzy luxus jako ústřice

Premium
ilustrační snímek

Klasická svíčková nebo rajská s plátkem hovězího masa se brzy můžou stát luxusní záležitostí. Cena hovězího totiž roste – za poslední rok si připsala na pultech v obchodech patnáct procent. Český...

8. listopadu 2025

Dealeři jsou i mezi dětmi. Potíží s drogami přibývá, ředitelé škol volají o pomoc

Premium
ilustrační snímek

Žáky na chlapeckých záchodech ve středu překvapil pronikavý zápach konopného kouře. Řekli to učitelům, kteří zjistili, že jeden z deváťáků tam kouřil marihuanu. V jeho batohu spolu s rodiči našli...

8. listopadu 2025

Trump přivítal Orbána v Bílém domě, dal mu výjimku ze sankcí na ruský plyn a ropu

Prezident Spojených států Donald Trump přivítal maďarského premiéra Viktora...

Maďarsko získalo výjimku z amerických sankcí, která mu umožní nadále bez postihu odebírat ruský plyn a ropu. Uvedl to premiér Viktor Orbán poté, co jej v Bílém domě přijal americký prezident Donald...

7. listopadu 2025  13:47,  aktualizováno  22:41

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4...

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

24. října 2025  16:22,  aktualizováno  7. 11. 21:52

Zemřel vědec a držitel nobelovky Watson. Zasloužil se o objevení struktury DNA

Vědec James Watson, který pomohl objevit struktury DNA.

Ve věku 97 let zemřel americký vědec a jeden z objevitelů struktury DNA James Watson, který díky tomu v roce 1962 získal Nobelovu cenu za lékařství. O Watsonově čtvrtečním skonu v pátek informoval...

7. listopadu 2025  21:45

Ewa Farna vyprodala Eden i podruhé. Ve videu se rozplakala

Ewa Farna na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července 2025)

Ewa Farna sklízí další úspěch, když vyprodala i svůj druhý koncert v pražském Edenu. Oznámila to v emotivním videu, které sdílela na sociálních sítích. Stane se tak první domácí interpretkou, která v...

7. listopadu 2025  21:15

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Čipová krize zažehnána. Číňané obnovili dodávky pro automobilky

Továrna Volkswagen v ruském městě Kaluga (20. října 2009)

Výrobce automobilových čipů Nexperia obnovil přerušené dodávky. Výrobci aut jako Volkswagen nebo Honda netají úlevu, ale zároveň i obavy, na jak dlouho současná situace vydrží. Hodně to totiž závisí...

7. listopadu 2025  20:58

Komunální a senátní volby 2026: kdy budou a jak se v nich hlasuje

Na konferenci „Korespondenční volba, a co dál… Diaspora je! partnerem...

V příštím roce Čechy čekají dvoje volby, ale oboje na začátku října. Druhý říjnový víkend voliči mohou hlasovat o nově podobě zastupitelstva své obce a ve třetině okrsků také o tom, kdo je bude...

7. listopadu 2025  20:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.