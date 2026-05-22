Trump oznámil, že USA vyšlou do Polska dalších 5 tisíc vojáků. Chybí ale termín

Autor: ,
  6:26
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 tisíc amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti, a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Podle agentury AFP není ani jasné, zda se jedná o již dříve odložené nasazení vojáků.
Přemyšl, Polsko. Američtí vojáci z 82. výsadkové divize táboří nedaleko...

Přemyšl, Polsko. Američtí vojáci z 82. výsadkové divize táboří nedaleko ukrajinské hranice. USA vyslaly do Polska stovky vojáků ve snaze ujistit východní Evropu o bezpečnostních garancích NATO a odradit Rusko od další agrese na Ukrajině. (21. února 2022) | foto: Reuters

„Na základě úspěšného zvolení nynějšího polského prezidenta Karola Nawrockého, kterého jsem s hrdostí podpořil, a našich vztahů s ním s potěšením oznamuji, že Spojené státy vyšlou do Polska dalších 5 tisíc vojáků,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

USA sníží podporu, již by daly evropským členům NATO v případě napadení

Podle agentury AFP není jasné, zda má Trump na mysli plánované nasazení, které bylo dříve odloženo. Média minulý týden informovala o zrušeném vyslání bojového uskupení tankové brigády do Polska.

Agentura Reuters tehdy s odvoláním na nejmenované americké činitele uvedla, že Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4 tisíce vojáků ze základen v USA.

Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v úterý po telefonátu se svým americkým protějškem Petem Hegsethem uvedl, že nebylo přijato žádné rozhodnutí o snížení vojenských kapacit USA v Polsku.

Pentagon změnil plány ve střední Evropě. Do Polska vojáky nevyšle

Spojené státy přehodnocují svou vojenskou přítomnost v Evropě a již delší dobu se očekává, že ji omezí, a to s ohledem na Trumpův požadavek, aby NATO převzalo větší roli při obraně kontinentu.

Trumpa také rozhořčilo, že se evropští spojenci odmítli zapojit do války proti Íránu. Některá média uvedla, že americký prezident chce některé z evropských zemí potrestat, mimo jiné stažením amerických vojáků. Pentagon před třemi týdny oznámil, že sníží o 5 tisíc počet vojáků působících v Německu.

Naši vojáci v Polsku zůstanou. Povoláme jich víc, bude-li to třeba, řekl Trump

Ke konci loňského roku bylo v Evropě přibližně 85 tisíc amerických vojáků. Podle informací agentury DPA z amerických vojenských kruhů se v Polsku v polovině května měsíce nacházelo přibližně 7400 vojáků. Většina z nich pravidelně rotuje mezi různými americkými vojenskými základnami v Evropě.

Trump oznámil, že USA vyšlou do Polska dalších 5 tisíc vojáků. Chybí ale termín

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 tisíc amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Trump...

