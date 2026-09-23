Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vše bude Trumpovo! Přejmenovat se má kde co, i místo, kde byl zavražděn Lincoln

Autor: ,
  19:12
Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s britským premiérem Andym...

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s britským premiérem Andym Burnhamem na Valném shromáždění OSN v New Yorku. (22. září 2026) | foto: Julia Demaree NikhinsonAP

Fordovo divadlo ve Washingtonu v USA (13. dubna 2015)
Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s britským premiérem Andym...
Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být...
Náš temný výlet černými dějinami 15. dubna však začneme v roce 1865. V domě...
20 fotografií
Zatímco americký prezident Donald Trump usiluje o to, aby se Kennedyho centrum jmenovalo po něm, probírají jeho poradci seznam dalších míst, která by mohla nějakým způsobem nést jméno nynějšího šéfa Bílého domu.

Na seznamu možných kandidátů se podle portálu MS NOW objevila také historická budova, jejíž výběr vyvolává údiv: Fordovo divadlo, kde herec John Wilkes Booth v roce 1865 zavraždil po skončení války Severu proti Jihu prezidenta Abrahama Lincolna. Není jasné, jak vážně se o tomto divadle uvažuje, ani jak by administrativa Trumpovo jméno s divadlem spojila, napsal web. Bílý dům tuto informaci popřel.

Základnu v Polsku pojmenují po Trumpovi. Platíme za bezpečnost, tvrdí Nawrocki

Jeden z představitelů Trumpovy vlády uvedl, že tento nápad přišel na přetřes, ale neví, jak to s ním vypadá. Možnost, že by Fordovo divadlo neslo Trumpovo jméno, ovšem v uplynulém týdnu vyvolala bouřlivou diskusi mezi lidmi, kteří jsou za tuto historickou památku zodpovědní.

Podobné diskuse podtrhují, jakou prioritou se v některých kruzích Trumpovy administrativy stalo uctění prezidenta, píše MS NOW. A to přesto, že trvání války s Íránem se blíží k osmému měsíci, ceny nafty dosáhly historického maxima, za šest týdnů se blíží volby do Kongresu a většina Američanů nesouhlasí s prezidentovým počínáním v úřadu.

Kennedyho centrum nařídilo odstranit ze svého názvu jméno Donalda Trumpa

„Úředníci Bílého domu, poradci a spojenci navrhují pojmenování budov po Trumpovi, aby získali prezidentovu přízeň,“ sdělil MS NOW bývalý úředník administrativy, jemuž byla zaručena anonymita, aby mohl hovořit o interních záležitostech. Prezidentův názor podle tohoto úředníka zní: „Proč bych měl říkat ne? Všichni se mi snaží zalíbit.“

„Vědí, že lichotkami dosáhnou čehokoli,“ dodal bývalý úředník s tím, že lidé čekají, až uslyší na oplátku: „Jak vám mohu pomoci?“

„Žulová plocha vydrží milion let.“ Trump se zlatými nůžkami otevřel heliport u Bílého domu

Další člověk obeznámený s širší iniciativou za přejmenování MS NOW sdělila, že úředníci hledají budovy a další místa, která by mohla nést prezidentovo jméno a zároveň představovala z právního hlediska snazší cestu než snaha o přejmenování Kennedyho centra.

Fordovo divadlo a Petersenův dům, kde později zemřel Lincoln, jsou ve vlastnictví Ministerstva vnitra a řídí je Správa národních parků (NPS) jako národní historickou památku.

Pasy, permanentky, mince, oblouk i zahrada

Od svého návratu do úřadu zanechal Trump ve Washingtonu výraznou stopu. Kromě Kennedyho centra jeho úředníci přejmenovali na jeho počest Americký institut míru, umístili jeho podobiznu na americké pasy, na 24karátovou zlatou minci v hodnotě jednoho dolaru a na roční permanentku do amerických národních parků.

Na těchto permanentkách byly tradičně vytištěné nádherné fotografie americké přírody, zvířat nebo krajiny. Poté, co ministerstvo vnitra USA, pod něž NPS spadá, rozhodlo, že na permanentkách pro rok 2026 bude vyobrazen oficiální prezidentský portrét Donalda Trumpa po boku George Washingtona, zvedla se velká vlna odporu, napsal Outside Magazine.

Ontarijské jezero se přejmenuje na Americké, rozhodl Trump. Název je starý 400 let

Mezi milovníky přírody vyvolal tento krok nevoli. Na sociálních sítích okamžitě vzniklo hnutí, jehož stoupenci začali Trumpovu tvář na svých kartách přelepovat speciálními samolepkami s motivy zvířat, a někteří umělci začali tyto přesně tvarované nálepky hromadně prodávat.

V reakci na protesty vydala NPS interní nařízení, podle kterého jsou karty s přelepenou tváří neplatné. Úředníci u vstupů do parků mají právo kartu odmítnout, pokud je poškozená nebo pozměněná, což nyní výslovně zahrnuje i nálepky na přední straně. Jak informovala stanice CNN, odpůrci kvůli zákazu nálepek vymysleli nové způsoby – například průhledná pouzdra s vloženým potiskem, která Trumpův obličej zakryjí, ale kartu fyzicky nepoškodí, takže ji lze před kontrolou snadno vysunout. Celá věc navíc skončila u federálního soudu kvůli žalobám ekologických organizací.

Krom výše zmíněných „trumpovských“ úprav úředníci vyvěsili velké transparenty s prezidentovou podobiznou před budovami ministerstev spravedlnosti, práce a zemědělství, pokročili v plánech na výstavbu 76 metrů vysokého „triumfálního oblouku“ poblíž Národního hřbitova v Arlingtonu, projednávali otevření promenády u Lincolnova památníku, zbourali východní křídlo Bílého domu, aby uvolnili místo pro nový taneční sál postavený podle Trumpových požadavků, a zpevnili Růžovou zahradu Bílého domu, aby vznikla terasa ve stylu Mar-a-Lago.

Soud zakázal návrat jeho jména, tak se Trump pomstil: zavřel Kennedyho centrum

Fordovo divadlo je ale trochu jiný případ. Coby místo, kde se odehrála jedna z největších tragédií a zlomových okamžiků americké historie, je zároveň fungujícím divadlem, muzeem i živou památkou na Abrahama Lincolna. Jeho název byl ustanoven federálním zákonem podepsaným bývalým prezidentem Richardem Nixonem, což znamená, že formální přejmenování by téměř jistě vyžadovalo zákon schválený Kongresem.

Toto omezení však nezabránilo administrativě pojmenovat po Trumpovi Institut míru ani Kennedyho centrum. V obou případech došlo k okamžitému soudnímu sporu.

V reakci na žádost o komentář Bílý dům popřel zprávu MS NOW. „Tento článek je zcela nepravdivý,“ uvedl mluvčí Bílého domu Davis Ingle. Mluvčí ministerstva vnitra dodal v e-mailu: „To není pravda.“

Vstoupit do diskuse (44 příspěvků)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Zrádci 3: Kdo jsou letos zrádci a kdo vypadl jako první

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Vražda bude nepromlčitelná. Poslanci se přou o speciální ochranu kočky a psa

Přímý přenos
Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů....

Dostat se do trestního zákoníku má nově nepromlčitelnost vraždy. Prosazují to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc s dalšími šesti poslanci vládní koalice, včetně premiéra Andreje Babiše....

23. září 2026  17:46,  aktualizováno  19:55

Netopýři se před 65 miliony let vyvinuli v Evropě. Vědci včetně Čechů boří představy

Netopýři dokážou ve tmě zachytit i velmi drobnou kořist. Pomáhá jim v tom...

Netopýři se přibližně před 65 miliony let vyvinuli v Evropě, odkud se přes Afriku rozšířili do celého světa. Nová studie tak mění dosavadní představy, podle nichž pocházeli z Asie, Afriky či Severní...

23. září 2026  19:32

Slovo sekta je nebezpečné, šlo o brutální násilí, říká advokát propuštěné zubařky

Premium
Kutnohorská zubařka M. Š., která čelí obžalobě z vraždy. (4. dubna 2023)

Zkušený advokát Jaroslav Fenyk před rokem převzal obhajobu zubařky M. Š., která je odsouzena za vraždu vůdce takzvané kutnohorské sekty. „Zažila nejbrutálnější násilí,“ říká Fenyk v rozhovoru pro...

23. září 2026  19:31

Vše bude Trumpovo! Přejmenovat se má kde co, i místo, kde byl zavražděn Lincoln

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s britským premiérem Andym...

Zatímco americký prezident Donald Trump usiluje o to, aby se Kennedyho centrum jmenovalo po něm, probírají jeho poradci seznam dalších míst, která by mohla nějakým způsobem nést jméno nynějšího šéfa...

23. září 2026  19:12

Za důchodce, děti či studenty přidá koalice zdravotním pojišťovnám 13 miliard

Přímý přenos
Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii...

Stát nejspíš nakonec v příštím roce pošle zdravotním pojišťovnám za důchodce, děti, studenty, rodiče na mateřské či za nezaměstnané navíc 13 miliard korun, místo původně navržených 21 miliard korun....

22. září 2026  12:21,  aktualizováno  23. 9. 18:58

Ruský vrtulník zjišťoval, jak rychle Poláci zareagují. Prověřoval si je, říká expert

Premium
Na malém snímku vojenský analytik Jiří Vojáček.

Ruský vojenský vrtulník Mi-8 ve středu na pouhých 42 sekund vletěl do polského vzdušného prostoru. I tak krátký přelet ale může Moskvě poskytnout cenné informace o reakci NATO. „Rusové zkoušejí, kam...

23. září 2026  18:36

Čeští vojáci dostali medaile za práci pro NATO a EU

ilustrační snímek

Medaile ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí převzalo 81 českých vojáků, kteří v letech 2023 až 2026 působili na zahraničních pracovištích ve strukturách NATO a Evropské unie....

23. září 2026  18:19

Pozorovatelé OBSE nedostali pozvání na volby do USA, poprvé za 20 let

Voliči v americkém státě Virginie schválili překreslení volebních obvodů pro...

Pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nyní poprvé za více než 20 let nedostali pozvání na volby do amerického Kongresu. Volby budou v listopadu a rozhodnou o tom, zda si...

23. září 2026  18:16

Okolí Malše bych ještě víc zvelebil, říká lídr SPD v Českých Budějovicích Jan Kadlec

Jan Kadlec byl lídrem kandidátky SPD, Trikolory a PRO v Jihočeském kraj v roce...

Štve ho, když vidí, jak firma získá zakázku, pak stavbu oplotí, ale dál se dlouho nic neděje. Jednička SPD pro komunální volby v Českých Budějovicích Jan Kadlec chce, aby tento nešvar do budoucna v...

23. září 2026  17:35

Dálniční známky nezdraží. Proč nenávidíte mladé lidi? ptal se Hřib Okamury

ilustrační snímek

Změnu zákona, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek, schválili poslanci. Vládní návrh ruší každoroční valorizaci jejich cen. Denní dálniční známka by také měla nově platit 24 hodin od...

23. září 2026  5:30,  aktualizováno  17:32

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Čína má moc ukončit válku na Ukrajině, agresivní Rusko je hrozba, řekl Pavel OSN

Český prezident Petr Pavel na půdě OSN.

Od naší zpravodajky v USA Prezident Petr Pavel přednesl ve středu dopoledne newyorského času (odpoledne SELČ) očekávaný projev před Valným shromážděním OSN. Jeho hlavním tématem byla reforma Rady OSN, ruská agrese na Ukrajině...

23. září 2026  17:17

Ocelové srdce Ukrajiny se zastavilo. Rusko rozbombardovalo všechny velké hutě

Premium
Ukrajinský metalurgický závod Zaporižstal (28. května 2026)

Produkce oceli na Ukrajině klesla o devadesát procent, největší metalurgické závody utichly. Je to výsledek systematického bombardování ze strany Ruska, které se po přístavech, obchodních centrech,...

23. září 2026  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde