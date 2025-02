Pro Palestince nebude místo. Trump nastínil, co plánuje s Gazou, až ji koupí

Trump již minulý týden po setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě šokoval svět svým plánem na převzetí a přestavění pobřežního pásu po skončení války a po odchodu jeho obyvatel.

Někteří představitelé jeho administrativy poté přispěchali s ujištěním, že prezident chtěl vyzvat pouze k dočasnému vysídlení palestinské populace po dobu poválečné obnovy území.

Necelý týden poté, co představil svůj plán přeměny Pásma Gazy na „Azurové pobřeží Blízkého východu“, nyní Trump v rozhovoru pro televizní stanici FOX News odpovídal na dotaz moderátora, zda Palestinci budou mít právo vrátit se na toto území.

„Ne, nebudou, protože budou mít mnohem lepší bydlení. Mluvím o tom vybudovat jim trvalé místo,“ zdůraznil s tím, že bude trvat roky, než bude Gaza znovu obyvatelná.

Trump v posledních dnech stupňuje tlak na arabské země, zejména americké spojence Jordánsko a Egypt, aby Palestince z Gazy přijaly. Ti přitom toto území chtějí v budoucnu jako součást svého nezávislého státu.

Zařídím Gaze realitní rozvoj, říká Trump

„Postavíme bezpečné obce, kousek odtamtud, kde jsou teď, kde je všechno tohle nebezpečí,“ řekl Trump. „Mezitím bych to vlastnil. Berte to jako realitní rozvoj do budoucna. Byl by to krásný kus země. A moc by to nestálo,“ prohlásil Trump v rozhovoru, který má být v plném rozsahu odvysílán ještě v pondělí washingtonského času.

Arabské země Trumpův návrh ostře kritizují. Své nejnovější výroky vyslovil den předtím, než se v Bílém domě setká s jordánským králem Abdalláhem II. Trump v rozhovoru zopakoval své přesvědčení, že se na přijetí Palestinců dokáže s Jordánskem i Egyptem dohodnout, protože „jim posíláme miliardy a miliardy dolarů ročně“.

Egypt ovšem dnes zopakoval odmítavý postoj k odsunu Palestinců z jejich území v Pásmu Gaze i na okupovaném Západním břehu Jordánu a varoval, že takové návrhy jen ohrožují stabilitu na Blízkém východě. Egyptské ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že základem pro „komplexní a spravedlivý mír“ v regionu může být pouze vznik nezávislého palestinského státu s východním Jeruzalémem coby hlavním městem.

Člen politického vedení Hamásu Izzat Rišk označil Trumpovy představy o budoucnosti Pásma Gazy ve vlastnictví Spojených států za absurdní s tím, že podobné výroky „odrážejí hluboké nepochopení Palestiny a celého regionu“.