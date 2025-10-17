Arc de Trump? Prezidentův návrh Vítězného oblouku rozděluje Washington

Americký prezident Donald Trump hodlá ve Washingtonu vybudovat k 250 letům USA Vítězný oblouk. Média jej už překřtila na „Trumpův oblouk“. Prezident ukázal jeho model, připustil, že si tím plní své sny. Reakce jsou smíšené. Trump usiluje o zanechání architektonického dědictví, provádí tak rozsáhlé změny v Bílém domě.
Během slavnostní večeře ukázal americký prezident Donald Trump maketu památníku, který chce vybudovat ve Washingtonu. (15. října 2025)

Americký prezident představil svou vizi na večeři pro dárce ze Silicon Valley a Wall Street, které pozval jako výraz poděkování za podporu jeho projektu tančírny v Bílém domě. Shromážděním hostům ukázal 3D modely „Vítězného oblouku“ se sochou Svobody na jeho vrchu ve třech provedeních. Jemu osobně se nejvíc líbí ten největší.

Trump plánuje, že nový monument bude umístěn naproti Lincolnovu památníku. Chce, aby sloužil jako brána do Washingtonu. Šlo by se k němu přes most Memorial Bridge z Arlingtonského národního hřbitova.

„V minulosti každý říkal, že by se zde mělo něco vybudovat. Ale věc zvaná občanská válka se do toho zasáhla. Je to dobrý důvod,“ prohlásil Trump. „Bude to krásné. Bude to fantastické,“ rozplýval se šéf Bílého domu.

Prezident už dříve ukázal model v Oválné pracovně novinářům. Na otázku reportéra stanice CBS News, pro koho oblouk je, prezident odpověděl jednoduše „pro mě“.

Trump v Bílém domě opulentně pohostil své sponzory. Složili se mu na tančírnu

Není jisté, kolik bude projekt stát ani kdy dojde k jeho výstavbě. Podle prezidenta bude placen ze soukromých zdrojů. Prohlásil, že co zbude z 250 milionů dolarů vybraných na tančírnu v Bílého domě, půjde na oblouk.

Portál The Times uvádí, že obyvatelé Washingtonu k tomu mají smíšené reakce. „Je to dobrý nápad a trávník je pro to ideální místo. Je to dobré místo na výhled,“ řekli portálu jedni z místních. „Pravděpodobně by se mi to líbilo, ale problém je, že to organizuje Donald Trump. Trumpův oblouk? Ne, díky,“ dodala jiná obyvatelka.

Na sociálních sítích někteří uživatelé uvádí, že to ukazuje na Trumpovy tyranské tendence a podotýkají, že třeba i nacistický vůdce Adolf Hitler měl v oblibě grandiózní stavby. „Proč megalomani vždy staví obrovské památníky? Na pronajaté auto si nedáváte obroučky, do Airbnb si nedáváte skříně na míru. A rozhodně nestavíte pozlacenou Oválnou pracovnu, miliardový tryskáč, velkolepý taneční sál a teď i Trumpův oblouk, pokud máte v plánu za tři roky odejít,“ uvedl demokratický kongresman Jonathan Jackson.

Trumpova stavební vášeň

Trump, jenž před vstupem do politiky podnikal řadu let v nemovitostech, se za sebou pokouší zanechat architektonické dědictví. Bílý dům mění podle svých představ. Oválnou pracovnu vybavil zlatými dekoracemi, na trávník před Bílým domem nechal umístit dva nové stožáry nebo nahradil trávu v Růžové zahradě terasovými dlaždicemi.

Vytvořil též Chodník slávy, novou galerii exprezidentů na kolonádě západního křídla Bílého domu, kde jsou zastoupeni všichni někdejší lídři Spojených států, až na Trumpova předchůdce Joea Bidena, kterého zastupuje fotografie automatického pera píšícího Bidenovo jméno.

Podle portálu Axios je vymýšlení nových úprav v Bílém domě a jinde Trumpovou velkou vášní. Někteří jeho spolupracovníci uvádí, že nad některými projekty strávil až 20 hodin, zatímco vyjednával mírové dohody a věnoval se jiným vládním záležitostem.

Trump odstranil Bidena z galerie Bílého domu. Místo něj visí fotka autopenu

„Čím napjatější situace je, tím více ve svém volném čase přesouvá figurky (designerských úprav) nebo si dá pauzu a přemýšlí o mramoru, který chce použít, nebo o sloupcích, zda budou korintské, nebo ne,“ řekl Axiosu jeden činitel z Bílého domu.

I sám Trump připouští, že slabost pro architekturu ho neopustila. „Je to pro mě velmi relaxační. Reality jsou relaxační relaxační. Pro mnoho lidí jsou reality velmi náročná činnost. Já jsem to vždy měl rád. Vždy se mi v tom dařilo.“

