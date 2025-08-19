Vojáky posílat nechce, mír na Ukrajině by Trump mohl vynutit nasazením letectva

Prezident USA Donald Trump vyloučil, že by v rámci diskutovaných bezpečnostních záruk poslal americké vojáky na Ukrajinu. Připustil nicméně, že by mohl poskytnout Ukrajině a evropským státům ochotným ji bránit vzdušnou podporu, aby podpořil mírovou dohodu Kyjeva a Moskvy. Zároveň zopakoval, že nepřijme Ukrajinu do NATO.
Trumpovo hnutí MAGA z velké části sestává z odpůrců amerických vojenských intervencí. Trump se dostal do Bílého domu se slibem, že nebude posílat americké vojáky do cizích zemí a konfliktů. Svůj volební závazek zopakoval i v případě Ukrajiny.

„Máte mé ujištění,“ řekl stanici Fox News, zda nepošle ukrajinské vojáky na ukrajinské území. „Jsem prezident.“

Nicméně zvažuje poskytnutí vzdušné podpory Ukrajině a evropským státům, které by tam vyslaly své vojáky. „Jsme ochotni jim s něčím pomoci, zejména pokud jde o leteckou podporu, protože nikdo nemá takové vybavení jako my.“

Portál Politico uvádí, že existuje prostor pro zapojení americké armády, které nevyžaduje fyzickou přítomnost vojáků na Ukrajině, včetně letecké nebo dronové podpory nebo nebojových rolí. Nejmenovaný vysoce postavený americký činitel řekl portálu, že USA nemají stanovenou konkrétní červenou linii a mohly by participovat v mírových silách, pokud by to bylo posledním krokem potřebným k dosažení dohody.

ANALÝZA: Neústupný had. Putinova úskočnost dělá ze snah o mír loterii

Evropské státy naznačují ochotu vyslat evropské vojáky na Ukrajinu, aby ji bránily v rámci bezpečnostních garancí. Britský premiér Keith Starmer ale už v únoru varoval, že plán nebude fungovat bez americké vojenské podpory, která by sloužila k odrazení Ruska od dalších výpadů.

Německý kancléř Friedrich Merz tento týden naznačil, že by vyslal vojáky na Ukrajinu, pokud by se na tom nějakým způsobem podílely i USA.

Trumpova slova jsou značným posunem. Prezident se doposud zdráhal uvést, zda USA poskytnou Ukrajině vůbec nějaké bezpečnostní záruky. Po setkání s evropskými lídry uvedl, že USA jsou k tomu ochotné, ačkoliv neupřesnil, jaké budou mít přesně podobu.

„Bude tam nějaká forma bezpečnosti. Nemůže to být NATO,“ uvedl Trump. Rusko si klade nepřijetí Ukrajiny do Severoatlantické aliance jako jednu z klíčových podmínek možné mírové dohody.

Moskva od počátku odůvodňuje invazi jako snahu zamezit dalšímu rozšiřování NATO na východ. Kvůli ruské invazi se NATO nicméně rozrostlo o Finsko a Švédsko.

Američané podporují ideu, aby Evropané poskytli Ukrajině bezpečnostní záruky podobné aliančnímu článku 5, akorát mimo rámec NATO. Článek pět uvádí, že napadení jedné země je považované za napadení všech členských států.

Jak přesně by takový scénář vypadal v praxi, není jisté. Portál Axios s odvoláním na své zdroje uvádí, že došlo k vytvoření americko-evropsko-ukrajinská komise pověřené vypracováním návrhu bezpečnostních záruk. V jejím čele je americký ministr zahraničí a zároveň Trumpův poradce pro národní bezpečnost Marco Rubio.

„V následujících dnech budou všichni od rána do večera pracovat na bezpečnostních zárukách. Možná do konce týdne budeme mít jasnou strukturu,“ cituje Axios ukrajinského činitele.

