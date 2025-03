Trump se chová jako král, rozčiluje to už i jeho voliče, míní amerikanista

Překvapil vás něčím Trumpův projev?

Upřímně řečeno mě překvapil pouze v tom, že jsem to očekával možná ještě horší. Obával jsem se, že zopakuje svoje poměrně nevybíravé útoky na ukrajinského prezidenta Zelenského nebo že začne útočit na nezávislost soudů, protože blokují některé jeho důležité iniciativy. Nakonec tam ale moc tak překvapivého nebylo, protože to v podstatě byla řeč, která odrážela jeho výstupy ve volební kampani.

Spousta amerických prezidentů se v projevu před Kongresem aspoň rétoricky snaží vystupovat, že chtějí být prezidenty všech Američanů a spojovat mosty i se svými politickými oponenty. Trump jasně řekl, že to není jeho styl, a opakovaně ostře útočil na svého předchůdce Joea Bidena a demokraty. Je to zčásti způsobené tím, že jeho republikáni mají kontrolu nad oběma komorami v Kongresu, takže Trump demokraty vlastně nepotřebuje, a může si z nich tak dělat rétorické fackovací panáky.

Jsou z minulosti známy jiné případy takovýchto útoků na politickou konkurenci, nebo je to novinka, kterou do Kongresu přinesl Trump?

Republikánský prezident Ronald Reagan v rámci snahy o jakousi ideologickou čistotu byl poměrně agresivní vůči těm, kteří s ním nesouhlasili. Trump je přesto v tomto ohledu poměrně výjimečný. Je však třeba říci, že americká politika je založená na souboji dvou hlavních stran a spousta prezidentů si neodpustila rýpnout do svých politických rivalů. Nicméně to nedělali s až takovou vervou a vehemencí.

Hned při začátku byl vyveden demokratický kongresman Al Green za vyrušování. Za demokratických prezidentů Baracka Obamy či Joea Bidena došlo též na narušování jejich řečí, dotyční ale na místě zůstali. Neukazuje to, že Trump se skutečně chová jako demokraty kritizovaný „král“?

Obecně je pravda, že Trump se chová ve své funkci, jako kdyby byl zvolený římský diktátor. Interpretuje zisk většiny hlasů od voličů tak, že má mandát prosazovat, co chce. Většinu svých kroků provedl exekutivními příkazy, takovými v zásadě prezidentskými dekrety. I když nějakým způsobem spolupracuje s Kongresem, je to známka přesně královského, až autoritářského pojetí: „Já jsem teď prezident a můžu si vydávat dekrety, jak se mi zlíbí, mohu se chovat k mezinárodní scéně, jak se mi zlíbí bez ohledu na dohodnutá pravidla.“

Nicméně dokud jen vyvedli jednoho kongresmana a nezavřeli ho do vězení, což by beztak nemohli, tak je to spíš jen mozaika, která upozorňuje na to, že Trump tyto monarchistické tendence má. Viz jeho floridské sídlo Mar-a-Lago, které kromě toho, že vypadá trochu jako zámek, se proměnilo v jakýsi královský dvůr, kde se dvořané musí pohybovat v blízkosti panovníka a na golfu jako svého druhu královském lovu se domlouvají důležité věci. Už tato optika opulentního prezidentského sídla, kam se všichni sjíždějí, je v zásadě monarchistická.

Zatímco republikáni Trumpovu řeč přerušovali oslavnými výkřiky, demokraté neskrývali odpor. Prezident je obvinil, že i kdyby udělal ty nejlepší věci, tak by jej neocenili. Nemá v tomto bodě do určité míry pravdu a neukazují odlišné reakce na jeho proslov hluboké politické rozdělení USA?

Je to tak. I vizuály z Kongresu tomu napovídají, že jedna polovina byla nadšená, skandovala „USA, USA“ a hlasitě tleskala, zatímco ta druhá byla zaražená, tichá a maximálně ukazovala nějaké slogany. Nelze se tomu divit, protože demokraté nejsou u moci a spousta Trumpových kroků je pro ně naprosto nepřijatelná. Ať to jsou velmi nevybíravé plošné vyhazovy, které dramaticky oslabují federální vládu nebo jednání v zahraniční politice, kde nějaká úcta k morálním hodnotám či dlouhodobým spojenectvím je zásadním způsobem narušována.

Krátkodobě to může působit dobře, že Amerika vypadá s Trumpovou vládou silně. Reakce okolního světa jsou ale velmi negativní a z dlouhodobého hlediska Trump poškozuje obraz Ameriky v zahraničí. Hluboce rozčarováni ale začínají být i někteří Trumpovi voliči. To může být pro Trumpa mnohem nebezpečnější než to, že mu jeho političtí oponenti netleskají.

Nemůže Trumpovi uškodit, že dává takový prostor podnikateli Elonu Muskovi, který je tváří škrtů?

Ukazuje se, že spíše než Trump se právě Musk stává velkým terčem kritiky. Je symbolické, že má rád metaforu motorové pily, protože když s ní něco řežete, nebývá výsledek úplně přesný a zacílený. On a jeho tým se dopouští velkých chyb, nepřesností. Vyhodili například všechny lidi, kteří byli ve zkušební době, aniž by nějak zkoumali, jestli ti lidé dělají dobře svou práci. Dopadlo to velmi na mladé lidi na počátku své kariéry, zrušil se zdravotní výzkum a podobně. Je jasné, že reálné dopady škrtů budou nepopulární a právě tím, že Musk je nevolený, si může dovolit část kritiky ustát. Pro Trumpa je proto výhodné jej mít jako bleskosvod. Hodí se mu, že Musk odvádí brutální práci na úřadech.

Kryštof Kozák Je vedoucím Katedry severoamerických studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Zabývá se USA a Mexikem, transatlantickou vazbou či vlivem ekonomické integrace a globalizace na veřejnou politiku. Autor publikací České probuzení z amerického snu (2019), Memory in Transatlantic Relations: From the Cold War to the Global War on Terror (2019) nebo America First: Příčiny a kontext volebního vítězství Donalda Trumpa (2020)

Trump vyzdvihoval své úspěchy a tvrdil, že toho stihl udělat víc, než jiné administrativy za celé své období. Je to typické Trumpovo přehánění, nebo mu lze za něco skutečně připsat kredit?

Z velké části je to přehánění. Je otázka, co znamená připsat kredit a za co. Hodně se zaměřuje na takzvanou woke ideologii, což pro něj je radikální levičáctví. Největších úspor dosáhl tím, že plošně zrušil programy, které ve svém názvu měly diverzitu, spravedlnost a inkluzi (DEI). K tomu oznámil, že americká společnost bude barvoslepá a rasové rozdíly se vyřeší tak, že se o nich nebude moci žádným způsobem mluvit. Někteří lidé to oceňují. Trump v podstatě tuhle rasovou otázku nesnáší a je úspěšný v negování s ní souvisejících iniciativ. Za to si ale kredit úplně nezaslouží.

Z hlediska domácí politiky vypadá dobře, že USA nepodporují neziskovky v Kolumbii či Libérii. Ale z hlediska postavení USA ve světe je to obrovský zásah. A je možné, že v případě chybějících prostředků na zdravotnický výzkum nebo humanitární pomoc prostor zaplní Čína. Z mého pohledu bych Trumpovi příliš kredit nedával. Je však pravda, že své priority dokáže prosazovat velmi asertivně a agresivně.

Trump ocenil vzkaz od Zelenského, který v něm velebil jeho silné vedení a naznačil ochotu podepsat dohodu o nerostných zdrojích. Nenaznačuje to, že Trump hodlá zmírnit své ostré kroky vůči Kyjevu? A neukazuje to, že jediným způsobem, jak na něj, je se mu podbízet?

Situace je velmi dynamická. Rusové jednají s Američany, Američané jednají s Evropany, Evropané jednají s Ukrajinci. Nějakým způsobem jsme svědky, že dochází k dramatickým posunům a zatím není jasné, jak to dopadne. Je však zřejmé, že na Trumpa platí, když se k němu chováte jako k symbolickému „králi“, někteří demokratičtí komentátoři preferují termín „mafiánský bos“. Když Trump vidí, že zaujmete podřízenou pozici a svěříte se pod jeho symbolickou ochranu, takový postoj ocení.

Je zároveň vidět, že Trumpův styl vede k výsledkům. Ukrajinci si uvědomili, že kdyby nějakým způsobem ještě vyhrocovali roztržku a přišli by o americkou podporu, dopadne to pro ně velmi špatně. Proto poslali ustupující dopis, aby Trumpa zklidnili. Ale ty představy o míru mezi Ukrajinci a Rusy, tam zbývá ještě velká propast, kterou bude velmi těžké překlenout, a je dost možné, že Trump se ještě rozhodne znovu Ukrajince přitlačit.

Též se zdálo, že Trump zjemnil svou rétoriku vůči Grónsku. Stále o ně ale projevuje zájem, stejně tak o Panamský průplav. Jakou zahraniční politiku jeho projev v Kongresu vykresluje?

Skutečnost, že znovu zmínil Grónsko, je pro nás Evropany dost nepříjemná zpráva. Mluvil spíše o tom, že se připravuje referendum o nezávislosti Grónska a pokud by ji získalo, tak by jej nemusel nutně vojensky obsazovat, ale že by se nezávislé Grónsko přiklonilo na stranu hluboké spolupráce s USA. Je to samozřejmě lepší, než kdyby v projevu přímo řekl, že americké lodě a stíhačky jsou na cestě k obsazení Grónska. I toto je však poměrně znepokojivý scénář.

I v otázce Panamy bylo vidět, že panamská vláda v zásadě ustoupila a odvolala spolupráci s Čínou na infrastrukturních projektech. Ani zde to nevypadá, že by reálně hrozila americká vojenská intervence a obsazení průplavu. Tvrdé vyjednávání ale povede k zvýšení přítomnosti Spojených států v té oblasti.