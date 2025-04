Trump se o dalším dílku migrační politiky rozpovídal v úterním rozhovoru pro svou oblíbenou televizní stanici Fox News. Aktuálním cílem republikánské administrativy je podle něj dostat ze země vrahy, po nichž jdou úřady i bezpečnostní složky od prezidentova nástupu do Bílého domu. Často jde o členy gangů.

Pro slušnější sortu nelegálních přistěhovalců má Trump lepší nabídku, píše agentura AP. „Říkám tomu sebedeportace. Dáme těm lidem nějaké peníze a letenku. Když budou ochotní na sobě zamakat a budou se chtít vrátit zpět do Ameriky, můžeme s nimi dále pracovat. Zajistíme jim návrat, jak rychle to jen půjde,“ popsal Trump. Další detaily ani případné datum, do kterého by chtěl tento postup implementovat, však neuvedl.

Moderátorka Rachel Campos-Duffyová, shodou okolností manželka současného ministra dopravy Seana Duffyho, posléze svedla řeč na konkrétní případ muže z Mexika, který žil ve Spojených státech ilegálně více než dvacet a má tam i rodinu. V krátkém klipu muž popisuje, že sice nemá právo volit, ale kdyby mohl, určitě by hlasoval pro Trumpa. Dodává, že pokud ilegální přistěhovalec v Americe spáchá trestný čin, měl by být okamžitě vyhoštěn.

„Když se tak na toho muže dívám, je to přesně ten typ, kterého bychom si tady měli nechat. Říkám to s vědomím, že mě za to budou kritizovat,“ sdělil Trump. Sám sobě posléze položil otázku, zda by měl být i tento muž deportován, a obratem si odpověděl: „Ne, nemyslím si. Nemusí se bát.“ Systém sebedeportace bude podle prezidenta příjemný pro všechny.

Hromadné deportace Venezuelanů

Migrace byla už během předvolební kampaně jedním z hlavním témat. Trump od nástupu do úřadu uplatňuje tvrdý postup, na hranicích s Mexikem v březnu nechal rozmístit armádu včetně těžké techniky. Na členy gangů z Jižní a Střední Ameriky policie pořádala zátahy a stovky z nich měly skončit ve věznici na Guantánamu.

Ruku v ruce s rychlým vyhošťováním jdou i sporné případy. Aktuálně se řeší březnová hromadná deportace 238 Venezuelanů do salvadorské obří věznice CECOT s nejpřísnějším režimem na základě dohody, v rámci níž má Washington za jejich roční pobyt zaplatit středoamerické zemi šest milionů dolarů (asi 133 milionů korun). Washington tvrdí, že jde o členy zločineckého gangu Tren de Aragua, kteří ohrožovali bezpečnost Spojených států. Právníci a příbuzní mnohých z nich ale takové obvinění odmítají.

Organizace Human Rights Watch (HRW) uvedla, že neexistuje žádný oficiální seznam zadržených Venezuelanů a příbuzní nedostali od salvadorských ani amerických úřadů odpovědi na žádosti o informace o tom, kde se nacházejí. HRW vyzvala salvadorskou vládu, aby potvrdila, kdo a kde je zadržován, sdělila případný právní základ pro zadržení a umožnila mu kontakt s vnějším světem.

Trumpova vláda k deportacím do Salvadoru využila zákon o nepřátelských cizincích z roku 1798, který takový krok umožňuje v době války a v případě lidí ohrožujících bezpečnost země, aniž by jim musel být zaručen spravedlivý proces. Naposledy byl tento zákon použit za druhé světové války při internaci osob japonského, německého či italského původu.