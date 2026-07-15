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Rozebereme ho cihlu po cihle. USA přitvrdí vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu

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  9:47
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ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila kroky, jejichž cílem je odstranit to, co považuje za ohrožení suverenity Spojených států ze strany Mezinárodního trestního soudu (ICC). V pondělí to uvedl americký ministr zahraničí Marco Rubio.

Trump stejně jako bývalý republikánský prezident George W. Bush tvrdí, že ICC nemá pravomoc vyšetřovat a stíhat Američany, zejména příslušníky ozbrojených sil USA.

Trumpova administrativa podle agentury Reuters podpořila sankce proti představitelům ICC mimo jiné proto, aby předešla případným budoucím pokusům vyvodit odpovědnost vůči republikánskému prezidentovi nebo členům jeho vlády za zahraniční vojenské operace.

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Ve videoposelství zveřejněném v pondělí Rubio uvedl, že ICC měl původně stíhat pouze nejzávažnější trestné činy, postupně se z něj však podle něj stalo „něco mnohem radikálnějšího a extrémnějšího“. Dodal, že Trumpova administrativa nedovolí, aby soud ohrožoval příslušníky ozbrojených sil USA.

Úředník ministerstva zahraničí, který hovořil pod podmínkou anonymity, již dříve Reuters sdělil, že administrativa zvažuje širokou škálu opatření proti ICC. Patří mezi ně zákazy cestování, rušení víz, zpřísnění sankcí vůči soudu a s ním spojeným organizacím i diplomatický tlak na další státy, aby z ICC vystoupily.

„V kampani za odstranění hrozby, kterou ICC představuje pro Američany, nebude vyloučena žádná diplomatická možnost,“ uvedlo ministerstvo zahraničí v prohlášení.

„S využitím všech nástrojů, které má naše vláda k dispozici, a ve spolupráci se všemi spojenci, s nimiž můžeme spojit síly, rozeberem Mezinárodní trestní soud – cihlu po cihle, pokud to bude nutné,“ napsal Rubio v komentáři pro The Wall Street Journal.

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Mluvčí ICC Oriane Mailletová uvedla, že soud se k této záležitosti v této fázi nebude vyjadřovat.

ICC vznikl v roce 2002 s cílem stíhat válečné zločiny, genocidu a zločiny proti lidskosti. Svou jurisdikci uplatňuje pouze tehdy, pokud členský stát není schopen nebo ochoten tyto zločiny stíhat sám. Spojené státy se nikdy nestaly jeho členem. Římský statut však soudu umožňuje stíhat zločiny spáchané na území členských států i tehdy, pokud je spáchají občané zemí, které k němu nepřistoupily.

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