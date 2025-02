ANALÝZA: Místo války příměří. Trump promítá film Supervelmoc Amerika II

Otázka zdánlivě stojí, zda to byl byznys, nebo drogy. Ukazuje se, že Donald Trump udělal chybu: kdyby řekl, že mu jde o obchod, všichni by automaticky tvrdili, že má na mušce drogy. Jenže on říká, že mu jde o drogy, a tak jsou experti ve shodě, že má v mířidlech samozřejmě byznys, jelikož Trump podle nich musí vždycky lhát.

Je úplně jedno, že když si znovu přečteme text Trumpova exekutivního příkazu, jímž to spustil (za dvě vteřiny ho máte na internetu), je celý o fentanylu a dalších drogách.