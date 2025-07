Nebezpečná ukrajinská agentka. Ruská propaganda se strefuje do Trumpové

Americký prezident v červenci při setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem prozradil, že pokaždé, když své manželce řekl, jaký měl „skvělý“ rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, Trumpová mu oznámila, že Rusové zasáhli další ukrajinské město. Média spekulovala, zda první dáma není klíčovou postavu, která stála za změnou Trumpova postoje k Ukrajině.

Ukrajinští uživatelé sociálních sítích s touto interpretací souhlasili. Označili ji za „agentku Melanii Trumpenkovou“ a tvořili její obrázky s ukrajinskými státními symboly či vojenskou pokrývkou hlavy. „Takže celou tu dobu byla Melania pro nás,“ napsal prominentní bloger Ihor Lachenkov.

Edgardo Gulotta 🇮🇹🇪🇺 @edgardogulotta Chi avrebbe fatto cambiare idea sull’Ucraina a Trump, pur fra le mille giravolte che ne contraddistinguono la politica? A Kiev non hanno dubbi: è tutto merito della moglie del presidente americano che, si dice, diffida parecchio di Putin. Ecco arruolata quindi “Melania Trumpenko” https://t.co/pcAlQHBwhd oblíbit odpovědět

„Myslím si, že Melanii dlužíme nějaké poděkování. I prezident řekl, že jeho žena mu každý den připomíná, že Rusko bombarduje každou noc ukrajinská města,“ ocenilTrumpovou i umírněný republikánský kongresman Don Bacon.

Rusové nadšení nesdílí. „Nebezpečí Melanie Trumpenkové pro Rusko se podceňuje,“ stálo v titulku pondělního článku ruského prokremelského portálu Vzgljad. Podle něj je Trumpová jediná z jeho okolí, kterou nemůže vyhodit za to, že neodpovídá jeho image, a za to, že mu připomíná úkoly, které nevyřešil. Vzgljad uvedl, že Trump by rád na Ukrajinu zapomněl, ale jeho manželka mu ji pořád připomíná.

„Bylo by pro něj lepší, kdyby jí koupil boty místo toho, aby prodal Patrioty Kyjevu. Bylo by to levnější,“ napsal portál. Trump tento měsíc oznámil, že USA pošlou Ukrajině systémy protivzdušné obrany Patriot, koupí je pro ni Evropa.

Trumpové se věnoval i ruský propagandistický pořad 60 minut. „Trumpová, kterou předtím konspirační teoretici považovali za špionku Kremlu a citovali přitom její úsměvy a konverzaci s Putinem v Helsinkách, se nyní náhle stala ukrajinskou agentkou Melanií Trumpenkovou,“ řekla moderátorka pořadu Olga Skabejevová s úšklebkem. Putin se setkal s Trumpem a jeho ženou v roce 2018 v Helsinkách.

Jeden z účastníků pořadu, ruský politický analytik Malek Dudakov uvedl, že vliv Trumpové nelze podceňovat, ani přeceňovat. Tvrdí, že prezident má manželské problémy a jeho žena s ním po většinu času nežije.

„Myslím si, že kdyby ukrajinská lobby měla tyto opravdové kontakty, jako je první dáma Spojených států, lobisté Kyjeva by neměli žádné problémy se získáním další pomoci, uvalením sankcí a podobně,“ dodal Dudakov.

Po Trumpově nástupu k moci ruští propagandisté slavili. Líbilo se jim, že vystupuje kriticky vůči Ukrajině a naopak méně ostře vůči Kremlu. Ruská propagandistická mašinérie, která dříve vykreslovala USA jako největší zlo, využívající Ukrajinu k vlastním ďábelským cílům, najednou Spojené státy předkládala jako možného partnera i pro imperialistické rozdělení světa.

Trumpův současný obrat se ale Rusům už nelíbí. Přední ruský propagandista Vladimir Solovjov prohlásil, že Trump prochází „bidenizací“ a mění se v jeho předchůdce, bývalého šéfa Bílého domu Joea Bidena, jehož Rusové často kritizovali. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Rusů má nyní k americkému prezidentovi negativní postoj.