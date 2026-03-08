„Jsou ochotní, ale já je tam nechci.“ Trump vyloučil zapojení Kurdů do války s Íránem

Trump se k myšlence zapojení kurdských bojovníků z Iráku vyjádřil na palubě prezidentského speciálu Air Force One poté, co se v Delawaru zúčastnil repatriace pozůstatku šesti amerických vojáků zabitých minulou neděli při íránském dronovém útoku v Kuvajtu.
„Nechci, aby Kurdové šli do Íránu... Jsou ochotní tam jít, ale já jim řekl, že to nechci... Ta válka už je tak dost komplikovaná... Nechceme zraněné nebo zabité Kurdy,“ uvedl podle serveru The Times of Israel (ToI) Trump.
Americký prezident podle ToI také prohlásil, že za útokem na dívčí školu v jižním Íránu podle něj stojí íránský režim. ToI píše, že podle interních amerických analýz zřejmě šlo o americký úder.
Trump také zpochybnil zprávy, že Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace pro boj s USA. V této souvislosti americký prezident uvedl, že nic nenasvědčuje tomu, že by Moskva Teheránu pomáhala, píše ToI.
Americký prezident rovněž zopakoval, že nemá zájem s Íránem vyjednávat a také, že by chtěl vybrat příštího íránského lídra, aby zemi nevedl někdo, kdo povede válku. Nynější konflikt ale podle šéfa Bílého domu „určitou dobu potrvá“, přesněji se k odhadu trvání války Trump vyjádřit odmítl. Jeho tisková mluvčí ale dříve uvedla, že se počítá se zhruba čtyřmi až šesti týdny.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno minulého týdne. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.