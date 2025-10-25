Autoritářské USA? Trumpovi odpůrci už se bojí promluvit, nechtějí čelit následkům

Premium

Fotogalerie 13

Prezident Donald Trump hovoří během kulatého stolu o hnutí Antifa. (8. října 2025) | foto: AP

Jan Hron
  20:00
Kritici amerického prezidenta Donalda Trumpa se přestávají veřejně vyjadřovat. Obávají se jeho pomsty. Někteří lidé, které považuje za své oponenty, už byli obžalováni. Někdejší státní úředníci z éry jeho předchůdce Joea Bidena pak mnohdy nemohou najít práci. Objevují se názory, zda USA nevstoupily do éry autoritářství.

