Autoritářské USA? Trumpovi odpůrci už se bojí promluvit, nechtějí čelit následkům

Miles Taylor působil jako vysoce postavený činitel na ministerstvu vnitřní bezpečnosti během Trumpova prvního funkčního období. O prezidentovi napsal dvě kritické knihy. Trump v dubnu podepsal výkonné memorandum, v němž Taylora označil za šiřitele lží, který nechal uniknout tajné informace. Odebral mu bezpečnostní prověrky a nařídil úřadům, aby přezkoumaly jeho chování, když byl ve funkci.
„Rozumím tomu, proč má tolik lidí sklopené hlavy,“ říká profesor práva na New York University Andrew Weissmann. On sám je v Trumpově hledáčku za svou práci na vyšetřovací zprávě o údajném ruském vměšování do prezidentských voleb.