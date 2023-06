Kolem Trumpa stoupá atmosféra násilí, jeho příznivci cení zuby

Trump je v úterý v 15:00 místního času (21:00 SELČ) očekáván u federálního soudu v Miami poté, co velká porota schválila obžalobu v kauze přechovávání utajovaných dokumentů po Trumpově odchodu z Bílého domu. Trump, který už čelí obžalobě ve státu New York za falšování finančních záznamů, se stal prvním exprezidentem v dějinách USA, proti němuž vznesla obvinění federální vláda.

Podle magazínu Vice se příznivci exprezidenta připravují na protest u soudní budovy a mnozí slibují, že dorazí „dobře ozbrojení“. Bezpečnostní složky tyto přípravy monitorují, uvádějí další média, přičemž agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) se podle televize CNN „aktivně“ snažili identifikovat potenciální hrozby. Zpřísněná bezpečnostní opatření u soudu panovala už v pondělí.

Trump mezitím zamířil do Miami ze svého golfového klubu v Bedminsteru ve státě New Jersey. Na své sociální síti Truth Social předtím psal o tom, že „radikální levice“ a další „systematicky ničí naši zemi“. Exprezident tak dál burcoval své fanoušky poté, co při sobotním mítinku ve státě Georgia uvedl, že „tohle je poslední bitva“. Trump aktuálně vede kampaň s cílem vrátit se po volbách v roce 2024 do Bílého domu, zatímco se stupňují jeho problémy se zákonem.

Vyostřená rétorika přicházela i od dalších republikánských politiků, kteří přiživovali Trumpovu snahu prezentovat právní kauzy jako součást velkého spiknutí proti prezidentovi z let 2017 až 2021. „Dospěli jsme do válečné fáze. Oko za oko,“ napsal na twitteru republikánský kongresman Andy Biggs. Neúspěšná kandidátka na guvernéra Arizony Kari Lakeová zase o víkendu prohlásila, že „kdo se chce dostat k prezidentu Trumpovi“, ten narazí na miliony ozbrojených Američanů.

Chceme krev, zaznívá z internetových fór

Vice a další média si také všímají diskusí na internetovém fóru The Donald, kde se po minulých prezidentských volbách šířily úvahy o vpádu do sídla Kongresu 6. ledna 2021. Nyní zde uživatelé volají po veřejných popravách a jiných formách násilí proti veřejným činitelům. „Chci krev,“ napsal jeden. „Proč mluvíme o čemkoli jiném než o tom, že vyvlečeme politickou elitu ven z jejich domů a zapálíme je?“ uvedl další.

Podle deníku The New York Times (NYT) vývoj znepokojil odborníky na politicky motivované násilí. Upozorňují, že i kdyby agresivní vyjadřování osobností přímo nevedlo k útokům, vytváří nebezpečné prostředí, v němž jsou slova o násilí něčím běžným, obzvláště pokud jejich autoři nepociťují žádné následky.

„Politici, kteří tuto rétoriku používají, aby lidi inspirovali k násilí, dosud nebyli pohnáni k odpovědnosti,“ řekla Mary McCordová, která studuje vazby mezi extremistickou rétorikou a násilím a v minulosti pracovala pro federální ministerstvo spravedlnosti. „Dokud se to nestane, není mnoho, co by od používání této rétoriky odrazovalo,“ dodala.

U Trumpa podobné vyjadřování není ničím novým. V projevu před násilnostmi v Kapitolu hovořil o potřebě „bojovat jako o život“, letos v březnu zase za spekulací o blížícím se obvinění své osoby v New Yorku vyzval své stoupence, aby protestovali a „vzali si zpět svou zemi“. Podle NYT je momentálně reakce Trumpových podporovatelů „intenzivnější a více explicitní“, než tomu bylo na začátku jara.