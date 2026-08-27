Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ontarijské jezero se přejmenuje na Americké jezero, rozhodl výnosem Trump

Autor: ,
  19:54aktualizováno  20:15
Americký prezident Donald Trump drží v Oválné pracovně Bílého domu výkonné...

Americký prezident Donald Trump drží v Oválné pracovně Bílého domu výkonné nařízení, kterým přejmenoval jezero Ontario na jezero Amerika. (27. srpna 2026) | foto: Evan VucciReuters

Lidé se prohánějí na vodních skútrech po jezeře Ontario. (8. června 2026)
Americký ministr vnitra Doug Burgum stojí u mapy během podpisu výkonného...
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...
Americký prezident Donald Trump podepsal v Oválné pracovně Bílého domu výkonné...
21 fotografií
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Nový název bude závazný pro americké úřady, nikoli pro Kanadu.

Trump začal o přejmenování vodní plochy mezi kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York hovořit v minulých dnech, kdy zkrachovala jednání o obchodní dohodě mezi oběma zeměmi.

Washington minulou sobotu uvalil 50procentní clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů (413 miliard korun), Ottawa začne vybírat odvetná cla od 8. září.

Kanaďani jsou klauni, zuří Trump a vyhlásil nová cla na auta a další zboží

Trump ve čtvrtek novinářům v Bílém domě řekl, že Kanada je podle něj nejhorší zemí pokud jde o obchod s USA. Zástupcům médií zároveň ukázal velkou mapu, na které již jezero nese název Americké.

Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu.

Vstoupit do diskuse (48 příspěvků)

Nejčtenější

Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky

Snímek zachycuje popravu příslušníků SS v areálu koncentračního tábora Dachau...

Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Ruská turistka v severokorejském resortu Wonsan-Kalma (1. července 2025)

I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa

díky nízkému stavu hladiny řeky Sávy v blízkosti města Sremska Mitrovica,...

Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...

Ontarijské jezero se přejmenuje na Americké jezero, rozhodl výnosem Trump

Americký prezident Donald Trump drží v Oválné pracovně Bílého domu výkonné...

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se...

27. srpna 2026  19:54,  aktualizováno  20:15

Horolezec Holeček: Katastrofě v Nepálu nešlo zabránit, podobná hrozí i v Evropě

Premium
Horolezec Marek Holeček

Úřady v Nepálu po středeční povodni stále pohřešují stovky lidí. Pohromu nejspíš způsobilo odlomení ledovce, po kterém následoval sesuv půdy. Obojí je podle horolezce a dokumentaristy Marka Holečka...

27. srpna 2026

Šéf CIA v Moskvě varoval Rusy před útokem na Pobaltí. Neudělají to, míní Trump

Ředitel CIA John Ratcliffe před Bílým domem ve Washingtonu (13. července 2026)

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe v Moskvě varoval ruské představitele, aby v reakci na patovou situaci ve svém tažení proti Ukrajině nevyhrotili konflikt se spojenci...

27. srpna 2026  10:31,  aktualizováno  19:45

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

27. srpna 2026  19:43

Po volných vstupenkách na památky se zaprášilo, Klempíř varuje před překupníky

ilustrační snímek

Záměr ministerstva kultury nabídnout zájemcům vstup zdarma na většinu státních hradů a zámků vyslyšeli překupníci, kteří se snaží na novince vydělat. Termíny na nejžádanější památky jsou dávno...

27. srpna 2026  17:04,  aktualizováno  19:37

Zemřel bosenskosrbský válečný zločinec Mladić. Za genocidu si odpykával doživotí

Bývalý vůdce armády bosenských Srbů Ratko Mladič u tribunálu v Haagu. (8....

Ve vězení v nizozemském Haagu ve čtvrtek ve věku 84 let zemřel válečný zločinec Ratko Mladić. Někdejší velitel bosenskosrbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž...

27. srpna 2026  14:40,  aktualizováno  19:27

Kamion s plastem se u Zelenče převrátil, řidič vyvázl bez zranění

Nehoda nákladního vozidla u obce Zeleneč v okres Praha-východ. (27. srpna 2026)

Dopravní nehoda uzavřela ve čtvrtek po 15. hodině silnici mezi Prahou a Čelákovicemi u Zelenče na Praze-východ. Řidič vozidla převážejícího granulovaný plast najel na krajnici a následně se...

27. srpna 2026  19:17

Místopředsedkyni Sněmovny Urbanovou pozvali na Ukrajinu, výbor cestu zamítl

Barbora Urbanová byla zvolena místopředsedkyní Sněmovny. Vedení dolní komory...

Sněmovní organizační výbor zamítl žádost místopředsedkyně Barbory Urbanové (STAN) o schválení cesty na Ukrajinu. Urbanová rozhodnutí respektuje, postup koaliční většiny ale označila za nepřijatelný....

27. srpna 2026  16:37,  aktualizováno  18:46

Střet s vlakem na nechráněném přejezdu, cestující z auta mají vážná zranění

Vlak v Jablonci srazil osobní vozidlo. (27. srpna 2026)

Osobní vlak se ve čtvrtek odpoledne v Jablonci nad Nisou srazil s autem, v němž cestovaly dvě ženy. Při nehodě na nechráněném železničním přejezdu obě utrpěly vážná zranění. Záchranáři je přepravili...

27. srpna 2026  15:08,  aktualizováno  18:29

Rána pro celou obec. Vzpamatovává se ze smrti hocha, tým trénuje tiše dál

Premium
Fotbalový klub Střelice se vzpamatovává ze smrti svého mladého fotbalisty,...

Dopoledne je ještě příjemně chladno a kluci mezi osmi a patnácti lety, kteří zrovna trénují na fotbalovém hřišti v Doubravníku na Brněnsku, pobíhají po trávníku sem a tam, jak se honí za míčem. Ale...

27. srpna 2026  18:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Inspektoři se nestačili divit. Souprava s jeřábem byla přetížená o rekordních 57 tun

ilustrační snímek

Inspekce silniční dopravy (INSID) zastavila v noci na čtvrtek na Ostravsku soupravu přetíženou o 57 tun. Převážela jeřáb z německého Magdeburku do Přerova. Bez potřebných povolení projela z Německa...

27. srpna 2026  18:22

Francie uvolnila pravidla pro výrobu sýrů. Krávy se kvůli suchu nemají na čem pást

comté sýr francie sucho mléko pastva krize výroba

Vzhledem k tomu, že sucho a opakované vlny veder vysušily pastviny a ohrozily tak živobytí tradičních výrobců sýrů, budou u některých z nejznámějších francouzských sýrů uvolněna jejich přísná výrobní...

27. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.