Ontarijské jezero se přejmenuje na Americké jezero, rozhodl výnosem Trump

Trump začal o přejmenování vodní plochy mezi kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York hovořit v minulých dnech, kdy zkrachovala jednání o obchodní dohodě mezi oběma zeměmi.
Washington minulou sobotu uvalil 50procentní clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů (413 miliard korun), Ottawa začne vybírat odvetná cla od 8. září.
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Kanaďani jsou klauni, zuří Trump a vyhlásil nová cla na auta a další zboží
Trump ve čtvrtek novinářům v Bílém domě řekl, že Kanada je podle něj nejhorší zemí pokud jde o obchod s USA. Zástupcům médií zároveň ukázal velkou mapu, na které již jezero nese název Americké.
Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu.