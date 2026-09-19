Carney má nyní s Trumpem napjaté vztahy. Kanada vede s USA obchodní válku a šéfa Bílého domu pobouřilo, když předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nabídla Ottawě přidružené členství.
Kanadský premiér si za této situace z Trumpa vystřelil, když ho napodobil během řeči o projektu investic do čisté energie. Uvedl, že jde o „funkční ekvivalent osmnácti Hooverových přehrad“, přičemž začal opakovaně pohybovat rukama od sebe a k sobě. Při tom se neubránil úsměvu a pobavil i publikum, které reagovalo smíchem a potleskem.
Carney se následně pokusil vrátit k projevu, ale ještě jednou stejné gesto zopakoval. Poté už pokračoval ve svém výkladu.
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Trump kvůli Kanadě hrozí EU vysokými cly i přerušením obchodu
Trump se kvůli svému způsobu gestikulace stal terčem podobných narážek už několikrát. Jeho gesta napodobují také někteří diváci na jeho mítincích.