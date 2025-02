Fandil jsem mu a on nás bodl do zad. Trumpa kritizují i kanadští příznivci

„Byl jsem v den voleb šťastný, že tenhle chlap vyhrál? Stoprocentně ano,“ řekl podle portálu CBC News premiér Ontaria z Konzervativní strany Doug Ford. „Ale pak tenhle chlap vytáhl nůž a vrazil ho ku*va do nás,“ nebral si servítky ve videu natočeném po jeho tiskové konferenci.

Ford tak reagoval právě na Trumpovo rozhodnutí uvalit na Kanadu cla. „Je to zklamání,“ popsal své pocity politik, který amerického prezidenta podporoval již během jeho prvního prezidentského období. Nyní si je však jistý, že miliony Kanaďanů uvažují stejně jako on – že si mysleli, že Trump představuje pro USA dobrou změnu, ale teď jej vnímají jako „katastrofu“.

„Měli jsme být jeho nejbližšími spojenci, nejbližšími přáteli,“ postěžoval si Ford. „Je to hrozné.“

Nejlidnatější kanadská provincie oznámila po Trumpově uvalení cel, že zruší kontrakt se společností Starlink patřící Trumpově blízkému spojenci, podnikateli Elonu Muskovi, a zakáže americkým společnostem účast na veřejných zakázkách, protože nebude podporovat ty, kteří se vůči Kanadě chovají „nepřátelsky“. „Vyčítat to mohou jedině prezidentu Trumpovi,“ uvedl Ford.

Od opatření ontarijský premiér odstoupil, když se Washington a Ottawa dohodly na pozdržení uvalení vzájemných cel o měsíc. Ford ale podotýká, že je připraven je kdykoliv obnovit.

Hnutí odporu

Ford si pro vyjádření své nelibosti oblíbil kšiltovku s nápisem „Kanada není na prodej“. Její tvůrci, Liam Mooney a Emma Cochraneová z ottawské firmy zabývající se designem a strategickou komunikací, zaznamenali od Trumpova oznámení výrazný nárůst prodeje. Právě premiér pomohl pokrývku hlavy proslavit.

Podle Mooneyho jsou Kanaďané rozhněváni „neúctou“, kterou vůči nim staronový šéf Bílého domu svými výroky o připojení Kanady jako 51. státu USA projevil. „Je to vzdorovitý patriotismus. Sledovali jsme ty rozhovory na Fox News a rostoucí nepřátelství nám bylo odporné. A v jednu chvíli jsme si řekli ‚dost‘,“ sdělil deníku Financial Times.

Na znamení odporu vůči Trumpovi a jeho clům v Kanadě posílilo hnutí, které vyzývá k bojkotu zboží dováženého z USA. „Nikdy v životě jsem se necítil víc protiamericky,“ prohlásil zákazník jednoho z ottawských supermarketů Matthias Neil, který má přitom kanadské i americké občanství.

Napětí u konzervativců

K nákupu kanadského zboží vyzval občany své země i kanadský premiér Justin Trudeau. Ten se v poslední době potýkal s vnitropolitickými krizemi a značnou nepopularitou, až nakonec oznámil, že v úřadě skončí. Jeho postavení se Trumpovi mu však opět vyneslo přízeň Kanaďanů.

Způsob, jakým se Trudeau k tématu postavil, podle průzkumu Research Co schvaluje více než polovina respondentů. Postup lídra Konzervativní strany Pierra Poilievrea, který bude zřejmě příštím kanadským premiérem, se zamlouvá 47 procentům oslovených.

Část Poilievreovy partaje vsadila na Trumpa a přes současné pnutí se ho stále drží. Někteří členové strany tvrdí, že Trumpovy obavy z propustnosti kanadských hranic jsou oprávněné. Osočili též liberály, že se staví proti americkému prezidentovi kvůli politickým ziskům, nikoliv v zájmu Kanady. Konzervativní premiérka Alberty Danielle Smithová sklidila kritiku, že vytváří národní politickou krizi, když v rozporu s ostatními premiéry odmítla přerušení vývozu energií do USA.

Tyto neshody uvnitř strany podle ředitele Research Co. Maria Cansecoa staví Poilievreho před výzvu, jakým způsobem uspokojit zarputile protrumpovskou část své partaje, aniž by od sebe odehnal středové voliče. Otevřeně nicméně cla odsoudil a odmítá i Trumpovu ideu, aby se Kanada stala 51. státem USA.

Lídr konzervativců, někdy přezdívaný jako „kanadský Trump“, zároveň volá po větší kanadské soběstačnosti, kterou by podle něj zajistilo odstranění obchodních bariér mezi provinciemi. Toto chce i vláda, Trudeau se kvůli tomu sešel s premiéry. Podle ekonomů se ale hlavní představitelé provincií odstranění bariér brání, protože někteří na nich mají ekonomický zájem. Navíc by posílení domácího trhu nestačilo na vyřešení potíží, kterým by Kanada po uvalení cel čelila.

Poilievre také vyzval k vyslání armády na hranice, zřejmě inspirován jednáním Mexika, které takto amerického prezidenta uspokojilo. „Musíme chránit naše hranice, ne se zavděčit jakémukoliv zahraničnímu lídrovi,“ ujišťuje o nezištnosti svých záměrů.