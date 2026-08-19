Proč se Trump tak lísá ke Kimovi? Touží po schůzce, slibuje si od ní úspěch

Americký prezident Donald Trump se rozhodl omezit společná vojenská cvičení USA a Jižní Koreje, aby získal na svou stranu severokorejského vůdce Kim Čong-una. Naznačuje, že se s ním chce setkat. Trump se tak zřejmě pokouší projevit jako schopný vůdce, zatímco se mu nedaří vyřešit konflikt na Blízkém východě. Podle analytiků je ale Kim silnější než kdy dřív a nemá příliš důvodů Trumpovi vyjít vstříc.
Trumpovo rozhodnutí výrazně omezit společná cvičení s Jižní Koreou vyvolalo velké překvapení a šok. Zvláště proto, že prezident to odůvodnil dobrými osobními vztahy se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. A také tím, že KLDR by mohla vnímat cvičení jako provokaci.
Další summit Trump–Kim, o který zjevně prezident usiluje, by mohl být katastrofou.
bývalý diplomat amerického ministerstva zahraničí