Trump žehlí korejské vztahy. Jihu nabídl zbraně, severu schůzku s Kim Čong-Unem

Prezident I Če-mjong prohlásil, že si přeje mír na Korejském poloostrově, že Trumpova role mírotvůrce je očividná a že nynější americký prezident je jediný, kdo může vyřešit vyhrocené napětí s KLDR. „Doufám, že Trump otevře novou cestu k míru na Korejském poloostrově,“ prohlásil I.
|
Lidé by chtěli diktátora. Ale já jím nejsem a nemám je rád, prohlásil Trump
V této souvislosti podle BBC uvedl, že se těší, až se Trump setká se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, na což americký prezident odpověděl, že s Kimem má velice dobrý vztah a že by se s ním chtěl sejít ještě letos. BBC poznamenala, že Severní Korea se k možné schůzce nijak nevyjádřila.
Novinářům Trump podle Reuters sdělil, že Severokorejcům a Kimovi rozumí. „Strávil jsem s nimi mnoho času, mluvili jsme o věcech, o kterých bychom asi mluvit neměli. A víte, zkrátka si s ním dobře rozumím. Myslím, že jeho země má velký potenciál, úžasný potenciál,“ řekl Trump o Kimovi a jeho zemi.
|
Korejec počmáral bránu královského paláce. Napsal na ni „Prezident Trump“
Trump také poznamenal, že předchozí jihokorejští prezidenti nepřistupovali ke KLDR vhodně, zároveň ale řekl, že I odvádí mnohem lepší práci než jeho předchůdci.
Prezident I na jednání s Trumpem otevřel i téma obchodu. USA uvalily na zboží dovážené z Jižní Koreje 15procentní clo, původně hrozily až 25procentními cly. Trump k tématu řekl, že není jisté, zda Soul něco dostane.
|
Co skrývá velká skvrna na Trumpově ruce? Opět se řeší prezidentovo zdraví
I řekl Trumpovi, že by si přál rozšířit spolupráci s USA v oblasti stavění lodí či ve výrobních sektorech. Podle jihokorejského prezidenta prochází USA renesancí. „Doufám, že Korea se může stát součástí této renesance,“ uvedl.
Podle amerického prezidenta se obě země potřebují. „Milujeme, co dělají. Milujeme jejich produkty, jejich lodě a spoustu věcí, které vyrábí,“ řekl s tím, že Korea zase potřebuje ropu a plyn.
|
Severokorejský vůdce přihlížel odpálení nových protiletadlových raket
Trump zmínil, že USA společně s Koreou a Japonskem vytvoří společný podnik k těžbě ropy na Aljašce. Rovněž naznačil, že se později v letošním roce zúčastní summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji.
BBC k výstupu jihokorejského prezidenta uvedla, že I volil slova, kterými Trumpa chválil. Ocenil také změnu výzdoby Oválné pracovny Bílého domu, která podle něj vypadá zářivě a krásně a vyjadřuje důstojnost USA.
Trump po lednovém návratu do funkce amerického prezidenta přidal do pracovny amerických prezidentů dekorativní zlaté prvky.
|
Trump chce obnovit přátelství s Kim Čong-unem, jeho dopis Pchjongjang odmítl
Jihokorejský prezident ale čelil i nelehkým tématům včetně otázky amerických vojáků v Koreji. Trump prohlásil, že Soul dostatečně nepřispívá na ochranu poloostrova, kterou zajišťují Spojené státy.
Zdůraznil, že USA mají v Koreji 40 tisíc vojáků. Řekl, že by chtěl, aby Jižní Korea předala do amerického vlastnictví pozemky, na kterých USA postavily základny.