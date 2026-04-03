Trump je jako Ježíš, rozplývala se pastorka. Proč Bílý dům video raději stáhl

„Ježíš nám svou smrtí, pohřbem a vzkříšením poskytl mnohá ponaučení. Ukázal nám, co znamená být skutečným vůdcem: velká proměna vyžaduje velkou oběť,“ uvedla Trumpova duchovní poradkyně. „A pane prezidente, nikdo nezaplatil takovou cenu jako vy. Málem vás to stálo život,“ naznačila spřízněnost mezi Božím synem a šéfem Bílého domu.
„Byl jste zrazen, zatčen a falešně obviněn. Je to známý vzorec, který nám ukázal náš Pán a Spasitel,“ pokračovala ve vyjmenovávání podobností mezi Ježíšovým životem a Trumpem, který se stal terčem atentátu a jako první prezident USA byl usvědčen z trestného činu v souvislosti s vyplacením peněz pornoherečce Stormy Danielsové za mlčení o jejich pohlavním styku.
„Ale pro něj to tím neskončilo a pro vás to tím také neskončilo. Bůh měl vždy plán: třetího dne vstal z mrtvých, porazil zlo, zvítězil nad smrtí, peklem i hrobem. A protože vstal z mrtvých, všichni víme, že i my můžeme vstát. A pane prezidente, díky jeho vzkříšení jste vstal i vy,“ řekla Whiteová-Cainová. „Protože on zvítězil, zvítězil jste i vy.“
Náboženští fanatici, tvrdily USA o Íránu. Pak Trumpa přišel požehnat houf pastorů
Teleevangelistka vyjádřila přesvědčení, že Trump zvítězí ve všem, čeho se chopí, s narážkou na probíhající konflikt s Íránem. „Děkuji,“ reagoval Trump. Bílý dům zveřejnil video projevu, později jej stáhl.
Přirovnávají mě ke královi jako Ježíše, naznačil Trump
Také prezident se nepřímo přirovnal ke Kristu. Připomněl, že když Ježíš vstoupil na Květnou neděli do Jeruzaléma, lidé jej provolávali králem. „Říkají mi králi,“ využil Trump příběhu, aby zmínil protesty po celé Americe pod heslem „No Kings“ (Žádní králové).
„Jsem takový král, že nedokážu prosadit schválení tanečního sálu,“ vtipkoval v narážce na rozhodnutí federálního soudce, že prezident překročil své pravomoci, když nechal zbourat část Bílého domu kvůli výstavbě sálu. „Kdybych byl králem, mohl bych dělat mnohem víc,“ dodal.
Prezident má podporu především u evangelikálních křesťanů, kteří oceňují jeho prosazování konzervativní agendy „tradičních křesťanských hodnot“. Shromažďují se kolem něj křesťanští lídři, kteří se za něj i v Bílém domě modlí a vykreslují jej jako muže následujícího Boží plán.
Bůh miluje bohaté lidi. Trumpova „kacířská“ pastorka má přivábit věřící
Někteří jeho podporovatelé dokonce naznačují, že kritika Trumpa je protikřesťanská. Whiteová-Cainová prohlásila, že „říci ne Trumpovi je jako říci ne Bohu“.
Její srovnání Trumpa s Ježíšem se však u řady věřících nesetkalo s pochopením. Mnozí mluví o „svatokrádeži“ a „zneuctění“. „Rouhání. Je šokující vidět amerického biskupa, jak stojí přímo na pódiu, zatímco Paula Whiteová přirovnává Trumpa k Ježíši Kristu,“ napsal katolický teolog Rich Raho.
Náboženství jako radikální cesta
Trumpova administrativa podle některých kritiků svým důrazem na křesťanství narušuje oddělení státu a náboženství. Někteří američtí vojáci si údajně stěžovali na vyhrocenou náboženskou rétoriku některých velitelů, kteří vykreslují útok na Írán jako cestu k Soudnému dni.
Sám americký ministr obrany Pete Hegseth neskrývá, že je křesťanským nacionalistou. Američany vyzval, aby se modlili na kolenou za vojáky ve jménu Ježíše Krista.
Papež Lev XIV., který je amerického původu, toto náboženské rámování války odmítl. Podle něj Bůh odmítá modlitby lídrů, kteří mají ruce od krve. Ježíše podle Svatého otce nelze používat k ospravedlňování jakékoli války.