„Právě jsem hovořil s izraelským premiérem Bibim Netanjahuem o mnoha tématech včetně obchodu, Íránu a tak dále. Rozhovor proběhl velmi dobře – ve všech otázkách stojíme na stejné straně,“ uvedl Trump v příspěvku na síti Truth Social, kde použil přezdívku izraelského premiéra.

Byl to první telefonát obou politiků od jejich setkání před dvěma týdny v Bílém domě, připomněl zpravodajský server The Times of Israel (ToI). Netanjahu si podle ToI od schůzky ve Washingtonu sliboval jednání o clech, ale po příletu se dozvěděl, že ho Trump chtěl ve skutečnosti informovat o již učiněném rozhodnutí, že Spojené státy zahájí rozhovory s Íránem o jeho jaderném programu.

Netanjahu od té doby prohlásil, že Izrael se nebrání rozhovorům, které povedou k úplné likvidaci íránského jaderného programu. Zdůraznil také, že Izrael nikdy nedovolí Teheránu vlastnit jadernou zbraň.

Představitelé Trumpovy administrativy ovšem několikrát naznačili, že by byli ochotni akceptovat, aby si Írán svá jaderná zařízení ponechal při dodržování přísných limitů pro obohacování uranu – podobně jako v dohodě, která byla podepsána v roce 2015 za vlády Baracka Obamy a od níž Trump v roce 2018 odstoupil.

Také Trump v posledních dnech opakovaně prohlásil, že Írán nesmí vlastnit jaderné zbraně.

ToI si všímá i toho, že Trump mezi tématy rozhovoru nezmínil válku v Pásmu Gazy, kterou vede už přes půldruhého roku Izrael proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás, ani osud šesti desítek izraelských rukojmích, které stejnou dobu Hamás zadržuje.