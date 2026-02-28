Bude trvat několik let, než se z tohoto útoku vzpamatují, řekl Trump Íráncům

Autor: ,
  21:41
Americký prezident Donald Trump má několik „únikových“ možností, jak ukončit boje v Íránu. Řekl to v sobotu serveru Axios. Zároveň uvedl, že měl skvělou konverzaci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem při jejich vzájemném telefonátu, poté co obě země v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu. Teherán už v odvetě odpálil několik vln raket na Izrael a americké cíle v regionu.

„Můžu to prodloužit a převzít nad celou věcí kontrolu, nebo to můžu ukončit za dva tři dny a říct Íráncům: Uvidíme se za pár let, pokud začnete znovu budovat (jaderný program a jaderné rakety),“ řekl Axiosu telefonicky Trump. „V každém případě jim to bude trvat několik let, než se z tohoto útoku vzpamatují,“ dodal.

Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump
Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Izraelské a americké síly zaútočily na čtvrti v Teheránu, kde se nachází i kancelář prezidenta Masúda Pezeškjána a úřad duchovního vůdce Alího Chameneího. (28. února 2026)
104 fotografií

USA se podle Trumpa postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, ale je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci, řekl dnes dopoledne prezident. Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že jde o preventivní útok.

200 letounů, 500 cílů. Náš dosud největší letecký útok, hlásí izraelská armáda

„Měl jsem s Bibim skvělou konverzaci. Jsme na stejné vlně,“ řekl Trump k dnešnímu telefonátu s izraelským premiérem po útoku na Írán. Kromě Netanjahua si také americký prezident volal s lídry Saudské Arábie, Kataru, Spojených arabských emirátů a s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, uvedla mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

O společném telefonátu mezi Trumpem a Netanjahuem informovala jako první kancelář izraelského premiéra, která zveřejnila Netanjahuovu fotografii, na níž telefonicky hovoří a k ní bylo připsáno „při rozhovoru s americkým prezidentem“. Telefonát pak potvrdila i Leavittová.

Kvůli situaci v Íránu a na Blízkém východě bude v sobotu ve 22:00 zasedat Rada bezpečnosti OSN. Povede jí Británie, která tento měsíc radě předsedá.

Vstoupit do diskuse (42 příspěvků)

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

To se nepovedlo. Správa železnic se omluvila za opravu nádraží, chystá nápravu

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Diskutovaná obnova nádraží v Pacově na Pelhřimovsku má nečekané pokračování. Správa železnic se omluvila za výsledek rekonstrukce výpravní budovy a slíbila okamžitou nápravu. Ta se bude týkat jak...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, tvrdí Izrael

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránský vůdce Alí Chameneí byl zabit při izraelsko-amerických úderech, řekl nejmenovaný izraelský činitel agentuře Reuters a izraelským médiím. Podle něj bylo nalezeno tělo. Kancelář íránského...

28. února 2026  16:20,  aktualizováno  22:26

Bude trvat několik let, než se z tohoto útoku vzpamatují, řekl Trump Íráncům

Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump

Americký prezident Donald Trump má několik „únikových“ možností, jak ukončit boje v Íránu. Řekl to v sobotu serveru Axios. Zároveň uvedl, že měl skvělou konverzaci s izraelským premiérem Benjaminem...

28. února 2026  21:41

Kniha dětských rituálů. V Řásnovce se odráží útlak režimu, kterému Foglar čelil

Premium
Ilustrace B. Kyškové k Tajemné Řásnovce

Tajemná Řásnovka je přes svůdný název možná nejobyčejnější román Jaroslava Foglara. Je o partě kluků, kteří ve městě shánějí klubovnu, hrají své hry, střetávají se s nepochopením dospělých či se...

28. února 2026

V kontaktu s nebinární osobou pomohlo i to, že se maluji. Sexuální asistent vypráví

Premium
ilustrační snímek

V České republice poskytuje služby sexuální asistence dvanáct proškolených odborníků. Vyšší zájem je nyní i o mužské asistenty, což potvrzuje pětatřicetiletý Damián, jeden z nich. Ten mezi své...

28. února 2026

Dvě smrtelné nehody mladých motocyklistů. Oba zahynuli po nárazu

Při nehodě v zatáčce u Poděbrad vyjel mladý řidič mimo vozovku a narazil do zdi...

Ve středních Čechách došlo v sobotu odpoledne hned ke dvěma velmi podobným smrtelným nehodám motocyklistů. V zatáčce u Poděbrad vyjel mladý řidič mimo vozovku a narazil do zdi domu. Druhá nehoda se...

28. února 2026  19:49

200 letounů, 500 cílů. Náš dosud největší letecký útok, hlásí izraelská armáda

Sledujeme online
Pilot izraelského letectva jde ke své stíhačce F-16 severně od izraelského...

Izraelská armáda oznámila, že sobotní útoky na Írán byly největším leteckým útokem v její historii. Přibližně 200 bojových letounů útočilo na 500 cílů, informovala podle agentury AFP.

28. února 2026  19:18

Obchodní centra v Číně zejí prázdnotou. Mění sortiment kvůli generaci Alfa

Děti se učí dálkově ovládat dva robotické psy v nákupním centru Global Harbor v...

Čínská nákupní centra hledají způsoby, jak přitáhnout do svých útrob zákazníky, a to zejména rodiny s dětmi. Kvůli vzrůstající popularitě online nakupování se totiž potýkají s poklesem návštěvnosti....

28. února 2026

Pětiletá Anežka zápasí s vzácným typem rakoviny. Lidé jí darovali naději na zázrak

Dívenka může podstoupit drahou léčbu díky sbírce. Lidé vybrali 4,5 milionu.

V rodině Švehlových ze Cvikova mají hned tři její členové vážnou nemoc. Otec, matka – a teď i malá Anežka. Musejí bojovat s vlastní chorobou a je potřeba se postarat o zbylé děti. Zatímco otec...

28. února 2026  18:57

Naděje na změnu i strach z války. Obyčejní Íránci jsou ohledně úderů rozpolcení

Vozidla stojí v dopravní zácpě v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily útok...

Společná americko-izraelská vojenská operace proti Íránu zanechala Íránu v šoku. Někteří si stěžují, že vláda je nijak nevarovala ani jim neposkytla návod, co dělat. Mnozí prchali z napadených měst,...

28. února 2026  18:33

Teplotní rekordy padaly i poslední únorový den, v Jeseníku bylo 19,7 stupně

V parku v centru Zlína vykvetly sněženky (28. února 2026).

V Česku druhým dnem padaly teplotní rekordy. Nové maximum pro 28. únor zaznamenalo 26 ze 170 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Jeseníku, kde odpoledne naměřili 19,7 stupně...

28. února 2026  18:17

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pražské letiště hlásí kvůli Íránu už osm zrušených letů, mířily do Tel Avivu i Dubaje

Některé lety jsou na Letišti Václava Havla v Praze zrušeny. (3. července 2024)

Z Letiště Václava Havla v Praze bylo zrušeno už osm letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje. Důvodem jsou bezpečnostní omezení po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v...

28. února 2026,  aktualizováno  17:42

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

Kouř je vidět i z hotelového pokoje v Dubaji. (28. února 2026)

V destinacích Blízkého východu, kde v sobotu ráno Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana...

28. února 2026  15:11,  aktualizováno  17:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.