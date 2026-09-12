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Trump dorazil do Irska. Rychle si potřásl rukama s nejvyššími činiteli a šel na golf

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  12:58
Amerického prezidenta Donalda Trumpa vítá irský premiér Micheál Martin v sídle...

Amerického prezidenta Donalda Trumpa vítá irský premiér Micheál Martin v sídle Farmleigh House v dublinském Phoenix Parku. (12. září 2026) | foto: Natalia CamposReuters

Americký prezident Donald Trump se účastní uvítacího ceremoniálu v...
Příslušníci irské armády provádějí bezpečnostní kontroly v areálu Trump...
Americký prezident Donald Trump během setkání s irským premiérem Micheálem...
Irská prezidentka Catherine Connollyová vítá amerického prezidenta Donalda...
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Americký prezident Donald Trump v sobotu dorazil do Dublinu, kde se setkal s prezidentkou Catherine Connollyovou a premiérem Micheálem Martinem. Po jednáních s irskými představiteli zamířil do svého golfového resortu v Doonbegu na západním pobřeží země, kde se koná turnaj Amgen Irish Open.

Trump se nejprve v prezidentském sídle Áras an Uachtaráin setkal s Connollyovou. Po uvítacím ceremoniálu a přehlídce čestné stráže spolu jednali za zavřenými dveřmi. Následně se Trump v nedalekém vládním sídle Farmleigh House sešel s premiérem Martinem.

Tématem rozhovorů byly mimo jiné vztahy mezi Spojenými státy a Irskem a ekonomické otázky. Trump po schůzce řekl, že by podle něj ke sjednocení Irska a Severního Irska jednou mohlo dojít.

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Po jednáních v Dublinu Trump zamířil do rezidence amerického velvyslance, kde se setkal se zástupci amerického a irského byznysu.

Poté odcestoval do svého golfového resortu v Doonbegu v hrabství Clare, kde se od čtvrtka do neděle koná Amgen Irish Open.

Návštěvu provází rozsáhlá bezpečnostní opatření. Irské úřady ji označily za mimořádnou událost a nasadily tisíce policistů a dalších bezpečnostních složek, píše portál RTE.

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V Dublinu se v sobotu konal proti Trumpově návštěvě protest, který zorganizovala koalice několika skupin včetně Irské ligy za neutralitu a kampaně na podporu Palestiny. Protesty jsou naplánované také v Doonbegu.

Irský premiér Martin Trumpa do Irska pozval při své návštěvě v Bílém domě letos na Den svatého Patrika, který se slaví na počest patrona Irska. Martin si od Trumpovy návštěvy slibuje, že se díky ní podaří udržet vřelé vztahy obou zemí navzdory rozdílným pohledům na obchodní a zahraniční politiku.

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