„Líčit Írán jako hrozbu není v souladu s historickou realitou ani s fakty, které lze pozorovat v dnešní době,“ uvedl podle médií Pezeškján. Ukazovat na Írán jako na nepřítele je podle něj poplatné potřebě „udržovat vojenskou nadvládu, podpoře zbrojnímu průmyslu a kontrole strategických trhů“. V dopise íránský prezident naznačuje, že USA se nechaly zavléct do konfliktu Izraelem.
Podle Pezeškjána v sobě Írán nenese nepřátelství vůči americkému lidu či evropským zemím. V minulosti však teokratický režim opakovaně vyzýval k útokům a ničení amerických cílů. „Írán vždy jasně rozlišoval mezi vládami a lidem, kterým vládnou,“ tvrdil ve středu Pezeškján.
Vzkaz večer zveřejnila íránská státní média. Podle dosud dostupného textu se v dopise Pezeškján nevyjadřuje k údajné žádosti o příměří, o které ve středu psal Trump na své sociální síti.
„Nový prezident íránského režimu, mnohem méně radikální a daleko inteligentnější než jeho předchůdci, právě požádal Spojené státy americké o příměří. Zvážíme to, až bude Hormuzský průliv otevřený, svobodný a bezpečný,“ napsal Trump. Podotkl, že do té doby budou USA pokračovat v zadupáváním Íránu do prachu.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí v prohlášení, které odvysílala televize, označil Trumpův výrok o tom, že Írán žádá o příměří, za „nepravdivý a nepodložený“. Írán odmítal i předchozí Trumpova vyjádření, podle kterých Teherán a Washington vedou jednání o ukončení války.
Hrozby odchodem z NATO nejsou reálné, říká analytik. Evropa pomoc USA už nečeká
Není jasné, koho Trump myslí „novým prezidentem íránského režimu“. Dosavadním prezidentem je Masúd Pezeškján, který byl ještě za působení zabitého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího považován za umírněného a jenž je ve funkci od roku 2024. Pezeškján řekl, že Írán má „nezbytnou vůli“ ukončit konflikt, ale jen za splnění „nezbytných podmínek“, především pak garancí zabraňujících „opakování agrese“.
Faktickým vládcem Íránu je nejvyšší duchovní vůdce, jímž se stal Chameneího syn Modžtaba. Ten je nicméně považovaný za konzervativce blízkého revolučním gardám. Existují zároveň pochybnosti, že je naživu.
„Je to papírový tygr a Putin to ví taky.“ Trump silně zvažuje stažení z NATO
Podle médií by si USA vybraly za novou hlavu režimu předsedu parlamentu Mohammada Bagíra Gálibáfu. Ten ale opakovaně popřel, že by Írán s USA jednal. Podle Trumpa to ale íránští představitelé ochotní k diskuzi musí říkat, jinak jim hrozí smrt.
Nynější blízkovýchodní konflikt rozpoutaly 28. února Spojené státy a Izrael údery proti Íránu, který začal v odvetě napadat americké a izraelské cíle v regionu, včetně průmyslové infrastruktury v arabských státech Perského zálivu. Íránské revoluční gardy navíc blokují Hormuzský průliv, kudy za normální situace převáží tankery zhruba pětinu světové produkce ropy a přibližně třetinu zkapalněného zemního plynu.