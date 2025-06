Není to tak dávno, co Donald Trump prohlašoval, že Amerika se soustředí hlavně na sebe a její zapojování do válečných konfliktů v zahraničí skončí. Z předvolebních slibů však velmi rychle sešlo a Washington je aktuálně chycený v pasti probíhající přestřelky mezi Íránem a Izraelem. Patnáctého června Trump na své sociální síti Truth sebejistě napsal: „Mírovou dohodu dojednáme opravdu jednoduše.“

Jenže realita je, jak značí dopadající rakety na Teherán i Tel Aviv, poněkud jiná. Trump má stále v řešení konfliktu zásadní roli, cest k míru je několik. Některé méně riskantní, volbou jiných by dal všanc svou už tak pošpiněnou pověst. A vyloučeno není ani tiché stažení, což prosazují pěšáci ze stále vlivnějšího hnutí MAGA.