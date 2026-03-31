Podle WSJ Trump a jeho poradci dospěli k závěru, že snaha o vojenské otevření průlivu by konflikt výrazně prodloužila nad původně plánovaných čtyři až šest týdnů. Prezident proto upřednostňuje soustředit se na hlavní cíle, tedy oslabení íránských raketových kapacit a námořnictva.
Po omezení vojenských operací by Spojené státy pokračovaly v diplomatickém tlaku na Teherán, aby klíčovou námořní trasu znovu otevřel. Pokud by tato snaha selhala, Washington by začal tlačit na evropské spojence a státy Perského zálivu, aby převzaly iniciativu.
Trump už dříve vyzval především země, které uzavření průlivu nejvíce zasahuje, aby vyslaly válečné lodě a přiměly Írán ustoupit. Spojené státy by podle něj jejich postup koordinovaly. Tento plán se však setkává se skepsí – řada evropských zemí upozorňuje, že nejde o jejich válku, a připomíná i Trumpův dřívější přístup k Evropě.
Americký ministr zahraničí a Trumpův poradce pro národní bezpečnost Marco Rubio prohlásil, že po skončení operací bude Hormuzský průliv „tak či onak“ otevřený. „Buď Írán začne dodržovat mezinárodní právo a přestane blokovat tuto obchodní cestu, nebo to zajistí mezinárodní koalice za účasti Spojených států,“ uvedl.
Trump opakovaně tvrdí, že z energetických dodávek procházejících Hormuzským průlivem nejvíce těží Evropa, státy Perského zálivu i asijské země v čele s Čínou, a měly by proto převzít odpovědnost. „Stěžují si na vysoké ceny ropy, ale nechtějí pomoci s otevřením průlivu, což je jediný důvod těchto cen,“ kritizoval státy NATO.
|
Podle WSJ má Trump k dispozici i vojenské scénáře, ty ale zatím nejsou prioritou. Prezident zároveň pohrozil, že pokud nebude brzy dosaženo dohody, Spojené státy by mohly zaútočit na íránskou energetickou infrastrukturu, včetně elektráren, ropných polí, ostrova Charg a případně i odsolovacích zařízení.
Ostrov Charg, ležící asi 25 kilometrů od íránského pobřeží, je klíčovým exportním terminálem, přes který prochází zhruba 90 procent íránského vývozu ropy. Podle analytiků by však jeho obsazení představovalo velmi náročnou vojenskou operaci.
„Pokud by se USA skutečně rozhodly válku ukončit, i když by Hormuzský průliv zůstal zablokovaný, bylo by to krajně nezodpovědné,“ uvedla viceprezidentka think tanku Brookings Institution Suzanne Maloneyová. „Energetické trhy jsou globální a Spojené státy se nemohou vyhnout dopadům, které by se v takovém případě ještě výrazně prohloubily.“