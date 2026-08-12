„USA mají úplnou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Myslím, že si udržíme. Všichni naši námořní blokádu nazývají ‚ocelovou zdí‘ a Írán s tím nemůže nic dělat,“ napsal šéf Bílého domu. V příspěvku dále mimo jiné tvrdil, že Írán „nemá námořnictvo, letectvo, zbývající vojáci nedostávají výplatu a íránské revoluční gardy (IRGC) jsou zdecimované“.
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Nahradit Hormuz není snadné. Transport ropy možnosti nabízí, s plynem je to horší
Teherán na jeho vyjádření nereagoval, v minulosti podobné výroky označoval za nátlak a snahu o psychologickou válku.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí před několika dny uvedl, že Írán a Omán se shodly na trase plavby v Hormuzském průlivu. Společné prohlášení o podmínkách plavby v průlivu, který je klíčový pro globální obchod s ropou a plynem, je v konečné fázi přípravy, oznámil. Nestabilitu v oblasti podle něj způsobují USA, které blokují íránské přístavy.
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Írán je blízko dohodě o Hormuzském průlivu. Získal by nad ním větší kontrolu
Plavba v Hormuzském průlivu je výrazně snížená od konce února, kdy začaly americké a izraelské útoky na Írán. V minulých měsících boje utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění, později střety vzplály znovu. Sporným bodem zůstává otázka správy Hormuzského průlivu, jehož výrazně omezený provoz zvedá ceny paliv.