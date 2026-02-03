„Nyní požadujeme náhradu škody ve výši jedné miliardy dolarů a v budoucnu nechceme mít s Harvardovou univerzitou co do činění,“ napsal Trump na Truth Social.
Nejstarší americká univerzita se stala hlavním terčem kampaně Trumpovy administrativy, jejímž cílem je vynutit si změny na univerzitách, kde podle šéfa Bílého domu vládne antisemitismus a radikálně levicové ideologie.
NYT v pondělí napsal, že Trump upustil od snahy získat od Harvardu 200 milionů dolarů (4,1 miliardy korun) v rámci vzájemné dohody, zatímco univerzita finančnímu urovnání vzdorovala. „Silně antisemitská Harvardská univerzita krmí upadající deník The New York Times spoustou nesmyslů,“ reagoval v příspěvku šéf Bílého domu.
Trump na zasedání své vlády loni v srpnu požadoval, aby součástí dohody s Harvardovou univerzitou byla platba nejméně 500 milionů dolarů (10,3 miliardy korun) z její strany.
Federální soudkyně v Bostonu v září rozhodla, že Trumpova administrativa postupovala nezákonně, když Harvardově univerzitě ukončila granty v hodnotě 2,2 miliardy dolarů (45,3 miliardy korun). Vláda se proti rozhodnutí v prosinci odvolala.
Alan Garber, rektor univerzity, která je o 140 let starší než Spojené státy, Trumpovy kroky už dříve označil za pomstu za to, že se Harvardova univerzita „odmítá vzdát akademické nezávislosti a podřídit se nezákonnému prosazování kontroly federální vlády nad našimi studijními programy, zaměstnanci a studenty“.
Trump tlačí i na další univerzity, aby se přizpůsobily jeho agendě, některé z nich už s administrativou uzavřely dohody. Například Kolumbijská univerzita se loni v červenci dohodla na tom, že zaplatí 220 milionů dolarů (4,5 miliardy korun), aby měla znovu přístup k federálním penězům na výzkum.