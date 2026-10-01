Rodina ženy zastřelené imigračními agenty podala žalobu na Trumpovu vládu

Žaloby tvrdí, že představitelé Trumpovy administrativy jednali nedbale a porušili občanská práva Goodové a dalších osob v Minneapolisu, a požadují soudní řízení před porotou a náhradu škody. Jedná se o jedny z prvních významných občanskoprávních žalob podaných proti Trumpovi v souvislosti s jeho bezprecedentními deportačními raziemi v Minneapolisu.
„Byla čistá láska, byla vtipná a chytrá... byla středem mého vesmíru,“ uvedla Becca Goodová na tiskové konferenci při oznámení žaloby. „To, co se stalo Renee, bylo naprosto nesmyslné, a skutečnost, že nikdo nebyl hnán k odpovědnosti, že neproběhlo žádné vyšetřování, že nikdo nevyjádřil soustrast a že nedošlo k žádné změně politiky, je naprosto šokující,“ uvedl Ganger. „Co se s Amerikou stalo? Něco se musí změnit,“ dodal.
Jedna žaloba, podaná proti „Spojeným státům americkým“, se týká neoprávněného usmrcení Goodové podle práva státu Minnesota a opírá se o tvrzení o ublížení na zdraví, napadení, protiprávním zadržení, úmyslném způsobení duševní újmy a nedbalosti, která vedla k její smrti.
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Druhá žaloba se týká obvinění ze spiknutí za účelem porušení občanských práv. Jako žalované uvádí mimo jiné Jonathana Rosse, imigračního agenta, který na Goodovou vystřelil; poradce Bílého domu Stephena Millera; bývalou šéfku ministerstva vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou; bývalého velitele americké pohraniční stráže Gregoryho Bovina či Coreyho Lewandowského, volebního manažera prezidenta Donalda Trumpa.
Agentuře Reuters se nepodařilo zkontaktovat Rosse, aby se k věci vyjádřil, a mluvčí Bílého domu a ministerstva spravedlnosti na dotazy okamžitě nereagovali.
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Goodovou, 37letou matku tří dětí, 7. ledna zastřelil agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Jonathan Ross za volantem jejího vozu. Dva agenti Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) následně 24. ledna v Minneapolisu zastřelili stejně starého zdravotníka Alexe Prettiho. Incidenty vyvolaly hněv a protesty v Minnesotě a po celých Spojených státech.
Smrt Goodové zesílila odpor v Minnesotě i mimo ni proti deportačním raziím, do nichž byly zapojeny tisíce imigračních agentů nasazených na pouliční hlídky v Minnesotě. Trump ukončil tuto razii v Minnesotě v únoru, tvrdí však, že jeho protiimigrační politika je nezbytná pro bezpečnost Američanů.
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8. ledna 2026