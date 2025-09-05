Trumpův Aligátoří Alcatraz může pokračovat. Neohrožuje zvířata, rozhodl soud

Provoz a rozšíření floridského detenčního centra pro migranty známého jako „Alligator Alcatraz“, jehož otevření se v červenci zúčastnil i prezident Donald Trump, může pokračovat. Odvolací soud totiž ve čtvrtek zablokoval příslušné rozhodnutí nižšího soudu, který nařídil, aby zařízení přestalo přijímat nové migranty a zastavilo stavební práce.
Odvolací soud USA nejednomylsně rozhodl, že administrativa prezidenta Trumpa pravděpodobně zvítězí v právním sporu s ekologickými skupinami, které tvrdí, že zařízení ohrožuje národní park Everglades a jeho divokou zvěř. Dva soudci se postavili na stranu Trumpovy administrativy, jeden soudce proti.

Většina však konstatovala, že projekt financovaný státem Florida nevyžaduje takový druh přezkumu dopadu na životní prostředí, jaký je potřebný u stavebních projektů financovaných z federálních zdrojů.

Ačkoli guvernér Floridy Ron DeSantis i ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová uvedli, že federální vláda zaplatí za rozšíření detenčního zařízení, neexistují žádné důkazy o tom, že by na výstavbu skutečně byly použity federální prostředky, uvedl soud.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA na sociálních sítích označilo rozhodnutí za „obrovské vítězství“.

„Alligator Alcatraz“ je odlehlé detenční centrum pro migranty asi 60 kilometrů od Miami v rozlehlé subtropické mokřadní oblasti hemžící se aligátory, krokodýly a krajtami. Trump po prohlídce zařízení 1. července řekl, že aligátoři žijící v místních mokřadech budou hrát roli ostrahy.

Zařízení připravované na málo využívané přistávací dráze v Everglades pojme na 1000 přistěhovalců bez dokladů, kteří tam mají být zadržováni ve velkých stanech běžně používaných při přírodních katastrofách. Výstavba detenčního zařízení v odlehlých a ekologicky citlivých mokřadech znepokojila ekology i ochránce lidských práv.

