Odvolací soud USA nejednomylsně rozhodl, že administrativa prezidenta Trumpa pravděpodobně zvítězí v právním sporu s ekologickými skupinami, které tvrdí, že zařízení ohrožuje národní park Everglades a jeho divokou zvěř. Dva soudci se postavili na stranu Trumpovy administrativy, jeden soudce proti.
Soud dočasně zastavil výstavbu Trumpova Aligátořího Alcatrazu, bojí se o zvířata
Většina však konstatovala, že projekt financovaný státem Florida nevyžaduje takový druh přezkumu dopadu na životní prostředí, jaký je potřebný u stavebních projektů financovaných z federálních zdrojů.
22. srpna 2025
Ačkoli guvernér Floridy Ron DeSantis i ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová uvedli, že federální vláda zaplatí za rozšíření detenčního zařízení, neexistují žádné důkazy o tom, že by na výstavbu skutečně byly použity federální prostředky, uvedl soud.
Je to noční můra, úpí Italové. Z Aligátořího Alcatrazu prosí Meloniovou o pomoc
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA na sociálních sítích označilo rozhodnutí za „obrovské vítězství“.
„Alligator Alcatraz“ je odlehlé detenční centrum pro migranty asi 60 kilometrů od Miami v rozlehlé subtropické mokřadní oblasti hemžící se aligátory, krokodýly a krajtami. Trump po prohlídce zařízení 1. července řekl, že aligátoři žijící v místních mokřadech budou hrát roli ostrahy.
Pach výkalů a pálení milionů dolarů. Jak se žije migrantům v Aligátořím Alcatrazu
Zařízení připravované na málo využívané přistávací dráze v Everglades pojme na 1000 přistěhovalců bez dokladů, kteří tam mají být zadržováni ve velkých stanech běžně používaných při přírodních katastrofách. Výstavba detenčního zařízení v odlehlých a ekologicky citlivých mokřadech znepokojila ekology i ochránce lidských práv.