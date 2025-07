Náraz Donalda Trumpa do mrtvého Jeffreyho Epsteina není hlavní bouřka tohoto léta, nýbrž přehnaná předpověď počasí, jakých je letos v létě plno. To ale neznamená, že problémy si nezpůsobil Trump sám a že to není nezajímavé, protože trumpisté se začali emancipovat od svého Tatíčka.