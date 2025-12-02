„Síň hanby a levicové šílenství.“ Bílý dům spustil lavinu útoků na kritizující média

Stránka Bílého domu odkazuje na články o různých tématech od Trumpových protiimigračních opatření po cla a označuje je termíny jako „lež“, „levicové šílenství“, „profesní pochybení“ či „vynechání kontextu“. Kritizuje přibližně dvě desítky publikací a více než 50 reportérů a televizních osobností, poznamenal WSJ.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na pondělní tiskové konferenci řekla, že nová stránka o „mediální zaujatosti“ je reakcí na nepravdivé zprávy, nepřesné charakterizování schůzek a zpravodajství využívající anonymních zdrojů. „Souvisí to s naším původním slibem z prvního dne, že média přivedeme k odpovědnosti,“ prohlásila mluvčí.
Trump často na své sociální síti Truth Social kritizuje média či konkrétní reportéry za zpravodajství o něm a jeho administrativě. Nová vládní stránka podle WSJ znamená koordinovanější a formalizovaný přístup ke kritice médií. Ochránce svobody tisku znepokojuje, že přístup administrativy by mohl mít negativní dopad na zpravodajství a ohrozit novináře.
Krok Bílého domu „vytváří nebezpečné schéma“ pokud jde o útoky na novináře, uvedla programová koordinátorka Výboru na ochranu novinářů Katherine Jacobsenová. Jedná se podle ní o pokus ohrozit redakce v celé zemi.
Bílý dům například tvrdí, že nedávná zpráva listu WSJ o tom, že italské těstoviny nejspíš zmizí z regálů amerických obchodů v důsledku cel, je „přehnaná lež“ a „snaha šířit paniku v souvislosti s úspěšnými celními opatřeními prezidenta Trumpa“. Mluvčí WSJ v reakci uvedla, že deník stojí za svými reportéry a svým zpravodajstvím.
Spolek profesionálních novinářů v pondělí Trumpovu administrativu požádal o stáhnutí webové stránky a o „snížení napětí mezi vládními představiteli a novináři“.