„Konečně je přestala bavit naprosto hrozná pravidla a regulace týkající se přistěhovalectví, která Německu tolik uškodila,“ napsal Trump. AfD, která v Sasku-Anhaltsku získala téměř 44 procent hlasů, označil za sílu na vzestupu. Trump stranu ve svém příspěvku přímo nejmenoval, z kontextu však bylo zřejmé, o koho jde.
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Zemská tajná služba označuje AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana prosazuje výrazné omezení migrace a hovoří mimo jiné o rozsáhlém programu návratu a deportací migrantů. Nyní se AfD díky výsledku stala nejsilnější stranou v Sasku-Anhaltsku a poprvé od druhé světové války se přiblížila možnosti sestavit zemskou vládu v čele s krajně pravicovou stranou.
Příspěvek šéfa Bílého domu zapadá do jeho dlouhodobé podpory AfD a kritiky německé migrační politiky. K AfD mají blízko také někteří další Trumpovi spojenci ve Spojených státech. Trumpův někdejší velvyslanec v Německu Richard Grenell výsledek označil za „nový den v Německu“ a podnikatel Elon Musk AfD pogratuloval.
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Trump na závěr svého příspěvku použil zkratku „MGGA“, zřejmě jako obdobu svého hesla „Make America Great Again“ (Učiňme Ameriku znovu skvělou), domnívá se AFP. Tentokrát heslo nese význam „Make Germany Great Again“, tedy „Učiňme Německo opět skvělým“.
AfD má od nástupu Trumpa do úřadu v lednu 2025 podle německých médií s Washingtonem lepší vztahy. Se spolupředsedkyní strany Alicí Weidelovou se v únoru 2025 setkal také americký viceprezident J. D. Vance.