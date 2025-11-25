Trump urážel demokraty a pak omilostnil dva krocany. Jeden však záhadně zmizel

Autor: ,
  21:35
Americký prezident Donald Trump dnes tradičně před Dnem díkůvzdání omilostnil dva krocany. Podle agentury AP přitom ale nerozdal mnoho sváteční nálady, protože se spíše věnoval šíření urážek.

Při projevu na zahradě Bílého domu Trump mimo jiné řekl, že krocani by se měli jmenovat Chuck a Nancy v narážce na demokratické politiky Chucka Schumera a Nancy Pelosiovou, a pak poznamenal, že „ty lidi bych nikdy neomilostnil“.

Americký prezident Donald Trump tradičně před Dnem díkůvzdání omilostnil dva krocany. (25. listopadu 2025)
V další části proslovu, v němž také chválil svou administrativu, zase kritizoval demokratického guvernéra státu Illinois J. B. Pritzkera, o němž řekl, že je to „tlustý špindíra“.

Kde je druhý krocan? Trump ukázal jen jednoho

Nakonec se americký prezident na akci, na níž ho doprovodila manželka Melania, dostal i k tomu hlavnímu. Když však chtěl krocany Gobbleho a Waddleho omilostnit, ukázalo se, že Waddle chybí. „Mimochodem Waddle je nezvěstný, ale to je OK, budeme předstírat, že tu je,“ poznamenal Trump.

Zbývá už jen několik bodů, tvrdí Trump o dohodě. Zelenskyj míří do USA

Poté se obrátil na Gobbleho a řekl mu, že mu tímto bezpodmínečně uděluje milost, načež ho pohladil a pozastavil se nad tím, kdo by chtěl tak krásnému ptákovi ublížit. Na otázku, kam se poděl Waddle, zatím Bílý dům neodpověděl.

Trump Den díkůvzdání stráví ve svém resortu na Floridě, kam odcestuje ještě dnes.

Dopravu může zkomplikovat bouřlivé počasí

Jak dnes napsal list The New York Times, měli by Američané v některých částech Spojených států počítat s tím, že jim cestování za rodinou může zkomplikovat bouřlivé počasí.

V nejlidnatějším městě USA New Yorku se pak mají připravit na výrazný pokles teplot - zatímco ve středu mohou ještě dosáhnout 17 stupňů Celsia, v pátek mají v noci klesnout až k nule.

Poslední Den díkůvzdání ve funkci. Prezident Biden omilostnil dva krocany

Den díkůvzdání je v USA tradičně spojován se setkáním v širokém rodinném kruhu u bohaté tabule, na níž nesmí chybět krocan s nádivkou, brusinková omáčka a dýňový koláč.

Ve Spojených státech svátek připadá na čtvrtý listopadový čtvrtek, zatímco v sousední Kanadě jej slaví už druhé říjnové pondělí. Poprvé svátek slavili evropští osadníci v Americe v roce 1621 jako poděkování za sklizeň a přežití první zimy.

Udělování prezidentské milosti krocanům je ve Spojených státech už desítky let trvající tradicí.

