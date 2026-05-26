Trump zvedl strop pro uprchlíky. Více míst získali bílí Jihoafričané

Trump jako důvod uvedl mimořádnou situaci, v níž se podle něj nacházejí bílí Afrikánci kvůli „podněcování k rasově motivovanému násilí“ ze strany jihoafrické vlády a politických stran v zemi s černošskou většinou. JAR tato tvrzení odmítá.
„Tvrzení, že bílí Afrikánci čelí systematickému pronásledování, je zcela bezdůvodné,“ uvedl mluvčí jihoafrického ministerstva zahraničí Chrispin Phiri. Trumpův dokument podle Reuters neuvedl konkrétní případy údajného podněcování rasového násilí ze strany jihoafrické vlády.
Trump po svém nástupu do úřadu v lednu 2025 zmrazil přijímání uprchlíků z celého světa, o několik týdnů později však spustil program zaměřený výhradně na přijímání bílých Jihoafričanů. Trumpova administrativa přijala v tomto fiskálním roce pouze tři uprchlíky, kteří nejsou z Jižní Afriky, ukazují podle Reuters vládní údaje.
Trump původně stanovil strop pro přijímání uprchlíků na rekordně nízkých 7 500 osob na období fiskálního roku 2026, které končí 30. září. Jeho administrativa však do konce dubna přijala už 6 000 bílých Jihoafričanů. Trumpovo rozhodnutí zvýšit počet přijímaných uprchlíků posunuje celkový strop na 17 500 osob.
Během éry apartheidu, která skončila prvními demokratickými volbami v roce 1994, udržovala Jižní Afrika rasově segregovanou společnost s oddělenými školami, čtvrtěmi a veřejnými zařízeními pro černochy, bělochy a Asiaty. Černoši tvoří 81 procent jihoafrické populace podle údajů ze sčítání lidu z roku 2022, zatímco Afrikánci a další bílí Jihoafričané představují sedm procent obyvatelstva.