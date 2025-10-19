Americká hlava státu v dvacetisekundové sekvenci nejprve vzlétá s bojovým letounem z ranveje. Trump sedí v kokpitu s královskou korunou na hlavě a stroj řídí.
Ve chvíli, kdy prolétá nad městskou zástavbou, z letounu vypouští hroudy hnědého materiálu, který připomíná exkrementy. Hmota na dalších záběrech dopadají na demonstranty, kteří se sešli, aby vyjádřili nesouhlas vůči současnému prezidentovi.
Američané vyrazili demonstrovat proti Trumpovi, ten si hoví v Mar-a-Lago
Demonstrace pod heslem No Kings už v červnu přilákaly po celých USA přes pět milionů lidí. Trumpovi spojenci demonstranty obvinili ze spolupráce s krajně levicovým hnutím Antifa a protesty nazvali „shromážděním nenávisti vůči Americe“.
„Víte, oni mě nazývají králem. Já ale král nejsem. Nedává to žádný smysl,“ uvedl Trump pro CNN. Během protestů ve Washingtonu nebyl přítomen, odjel do svého sídla v Mar-a-Lago na Floridě.
Hnutí No Kings Trumpa viní z autoritářských sklonů. „Prezident si myslí, že jeho vláda je absolutní,“ hlásá na svých webových stránkách. „Ale v Americe nemáme krále a nenecháme se zastrašit chaosem, korupcí a krutostí,“ dodává.