Trumpův vzkaz demonstrantům? V AI videu na ně ze stíhačky shazuje hroudy výkalů

Autor:
  10:01
Se svéráznou reakcí na protesty No Kings (Žádní králové), které se v sobotu odehrály v amerických městech, přišel samotný terč demonstrací Donald Trump. Na sociální síti sdílel video vytvořené umělou inteligencí, které jeho oponentům vysílá jasný vzkaz.

Americká hlava státu v dvacetisekundové sekvenci nejprve vzlétá s bojovým letounem z ranveje. Trump sedí v kokpitu s královskou korunou na hlavě a stroj řídí.

Ve chvíli, kdy prolétá nad městskou zástavbou, z letounu vypouští hroudy hnědého materiálu, který připomíná exkrementy. Hmota na dalších záběrech dopadají na demonstranty, kteří se sešli, aby vyjádřili nesouhlas vůči současnému prezidentovi.

Američané vyrazili demonstrovat proti Trumpovi, ten si hoví v Mar-a-Lago

Demonstrace pod heslem No Kings už v červnu přilákaly po celých USA přes pět milionů lidí. Trumpovi spojenci demonstranty obvinili ze spolupráce s krajně levicovým hnutím Antifa a protesty nazvali „shromážděním nenávisti vůči Americe“.

„Víte, oni mě nazývají králem. Já ale král nejsem. Nedává to žádný smysl,“ uvedl Trump pro CNN. Během protestů ve Washingtonu nebyl přítomen, odjel do svého sídla v Mar-a-Lago na Floridě.

Hnutí No Kings Trumpa viní z autoritářských sklonů. „Prezident si myslí, že jeho vláda je absolutní,“ hlásá na svých webových stránkách. „Ale v Americe nemáme krále a nenecháme se zastrašit chaosem, korupcí a krutostí,“ dodává.

Trump ukázal, co si myslí o protestech No Kings
Vlna protestů pod heslem No Kings (Žádní králové) proti vládě prezidenta Donalda Trumpa, Washington. (18. října 2025)
Vlna protestů pod heslem No Kings (Žádní králové) proti vládě prezidenta Donalda Trumpa, Washington. (18. října 2025)
Vlna protestů pod heslem No Kings (Žádní králové) proti vládě prezidenta Donalda Trumpa, Washington. (18. října 2025)
25 fotografií
Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu přes 60 dronů. Na Lozovu poprvé shodilo pumu

Rusko v noci na neděli vyslalo na Ukrajinu více než 60 dronů, z toho asi dvě třetiny se podařilo protivzdušné obraně zneškodnit. Podle ukrajinského letectva Rusové použili 62 dronů různých typů....

19. října 2025  10:26

Trumpův vzkaz demonstrantům? V AI videu na ně ze stíhačky shazuje hroudy výkalů

Se svéráznou reakcí na protesty No Kings (Žádní králové), které se v sobotu odehrály v amerických městech, přišel samotný terč demonstrací Donald Trump. Na sociální síti sdílel video vytvořené umělou...

19. října 2025  10:01

Hamás může chystat útok na palestinské civilisty, varují USA. Lež, reaguje hnutí

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že má věrohodné informace o hrozícím útoku palestinského teroristického hnutí Hamás proti palestinským civilistům. Útok by byl „přímým a hrubým porušením“...

19. října 2025  9:43

Hasiči našli při požáru bývalého pivovaru v Klatovech torzo muže

Při hašení požáru bývalého pivovaru na okraji Klatov našli hasiči v sobotu večer torzo těla, zřejmě muže. Případ si převzali klatovští kriminalisté, kteří nařídili soudní pitvu a vyšetřují všechny...

19. října 2025  9:32

Rakousko se těší na lyžařskou sezonu. Lidé tu chtějí utratit víc než loni

Rakušané vyhlížejí další zimní turistickou sezonu, která by mohla být ještě úspěšnější než ta poslední. Zhruba 88 procent Evropanů plánuje za zimní dovolenou utratit stejně nebo dokonce více než...

19. října 2025

Lesníci na Moravě opravili po povodni koryta potoků, lesní cesty i mostky

Rok po povodních ze září roku 2024 zaměstnanci Lesů ČR obnovují koryta toků i lesní cesty na severní i střední Moravě. Investice tam už přesáhly 170 milionů korun. Lesníci napravovali škody po velké...

19. října 2025  6:11

„Protipožární zeď“ nezabrala, co teď s AfD? Zákazy nejsou řešení, zaznívá z CDU

Premium

Německou politikou stále cloumá dilema, jak se vypořádat s protisystémovou stranou Alternativa pro Německo (AfD). Vládní křesťanští demokraté (CDU) nelibě sledují, jak je ostrakizovaná opoziční...

19. října 2025

Pro někoho odpad, pro jiného poklad. V lihovaru dávají druhou šanci ovoci i chlebu

Premium

Slupky z citrusů a kakaových bobů nebo kal z pivovaru. Suroviny, které místo v koši a kanále naštěstí skončily v lihovaru. „Na podzim nás dokonce nechali otrhat i pražskou botanickou zahradu,“ směje...

19. října 2025

Přesun miliardového majetku v centru Prahy. Pošta tají, kdo chce její slavné sídlo

Premium

V České poště spěje podle informací iDNES.cz do finále prodej historické budovy hlavní pošty v Praze. Jedná se o objekt na rohu Jindřišské ulice a Politických vězňů. Kdo jsou zájemci o slavné sídlo v...

19. října 2025

Juniory do firem téměř nikdo nehledá, jejich práci nahradila umělá inteligence

Nabídky juniorních pracovních pozic letos výrazně poklesly. Zatímco loni i v roce 2023 firmy poptávaly pracovníky na tyto pozice ve velkém, letos je to jinak. „Při porovnání prvních osmi měsíců roku...

19. října 2025

V Evropě se zase staví koncentráky! Živoucí kostra za dráty obnažila hrůzy Bosny

Byl vyhublý na kost a obličej mu rámoval ostnatý drát. Když se Fikret Alić v létě 1992 objevil v britské televizi, lidé po celém světě si uvědomili, že se v Bosně děje něco strašného. Něco, co s...

19. října 2025

KVÍZ: Umíte čelit životním rizikům a víte, jak se dá ochránit pojistkou? Otestujte se

Češi mají ve svém životě nejrůznější obavy. Paradoxní je, že chráníme pojištěním víc majetek, než své zdraví a vážná životní rizika. Pokulháváme i v tom, že o již uzavřených pojistných smlouvách,...

vydáno 19. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.